Michelin adquiere Flexitallic y acelera el crecimiento de su área de compuestos poliméricos

Economía/Motor.- Michelin adquirirá dos empresas de EE.UU. en 2026 para crecer en el área de compuestos poliméricos

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Michelin ha acordado adquirir Flexitallic, compañía dedicada al ámbito de las soluciones de estanqueidad de alto rendimiento para sectores críticos como la energía y la industria química, con la que la firma de neumáticos acelerará el crecimiento en el área de compuestos poliméricos (Polymer Composites Solutions, o PCS, en inglés), que pronto se convertirá en un segmento específico de información financiera del grupo.

Flexitallic es reconocida por la fiabilidad y la excepcional resistencia de sus productos en entornos extremos donde la seguridad es un factor clave. Con 17 centros de producción en todo el mundo, Flexitallic fabrica una gama completa de juntas y componentes de estanqueidad.

Esta adquisición ampliaría considerablemente el portafolio de Michelin y su presencia en el mercado de las soluciones de estanqueidad, en particular mediante la mejora de su acceso al mercado de posventa. Flexitallic emplea a unas 1.200 personas y registró una facturación de aproximadamente 220 millones de dólares (186 millones de euros) en 2025.

Se prevé que la operación se complete durante el primer semestre de 2026, sujeta a los ajustes de cierre habituales y a la autorización de control de fusiones en las jurisdicciones pertinentes. Se financiará íntegramente con efectivo disponible, por un importe no revelado en esta fase.

Recientemente Michelin también informó que había cerrado acuerdos para adquirir Cooley Group, especialista en tejidos industriales recubiertos, y Tex Tech Industries, diseñador y fabricante líder de textiles y tejidos especializados, compañías también dedicadas al área de compuestos poliméricos.