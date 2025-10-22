Michelin factura 19.275 millones de euros hasta septiembre, un 4,4% menos, ante un entorno "más desafiante"

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Michelin recortó sus ventas un 4,4% en los nueve primeros meses del año respecto al mismo período del año anterior, hasta registrar una cifra de negocio de 19.275 millones de euros, según ha informado este miércoles al cierre del mercado bursátil.

La compañía de neumáticos ha achacado esta caída a un entorno económico "más desafiante" de lo esperado en el tercer trimestre", lo que impulsó una competencia más feroz.

Los volúmenes totales disminuyeron un 5,5%, principalmente lastrados por el segmento de camiones, que registró una contracción del 9% (incluyendo una caída de más del 30% en piezas originales).

Las ventas del sector de distribución de automoción, dos ruedas y afines ascendieron a 10.504 millones de euros a finales de septiembre de 2025, frente a los 10.777 millones de euros de finales de septiembre de 2024, lo que supone un descenso del 2,5%.

De su lado, las ventas del segmento de transporte por carretera (y distribución relacionada) ascendieron a 4.510 millones de euros a finales de septiembre de 2025, frente a los 4.909 millones de euros del mismo periodo de 2024, lo que representa una caída del 8,1%.

Por su parte, las ventas del segmento de actividades especializadas (y distribución relacionada) ascendieron a 4.261 millones de euros a finales de septiembre de 2025, en comparación con los 4.485 millones de euros del mismo período de 2024, lo que se traduce en un retroceso interanual del 5%.

En este contexto, Michelin anunció la semana pasada que recortaba sus previsiones para 2025 ante un peor desempeño en Norteamérica por los aranceles, con un beneficio operativo que se situaría entre 2.600 millones y 3.000 millones de euros, por debajo de su previsión anterior de más de 3.400 millones de euros.

Michelin también prevé que el flujo de caja libre antes de fusiones y adquisiciones se sitúe entre 1.500 y 1.800 millones de euros, cuando anteriormente esperaba que fuera de más de 1.700 millones de euros.