Mini lanza el '1965 Victory Edition', una versión "icónica" e inspirada en la historia de los rallies

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mini ha lanzado la versión '1965 Victory Edition', una edición esepcial que celebra la victoria de Mini en el Rally de Montecarlo de 1965 y que está disponible para el Mini Cooper S, el Mini John Cooper Works y el Mini John Cooper Works Electric totalmente eléctrico.

Esta edición especial combina "un diseño icónico con el placer de conducir moderno", según destaca la marca alemana, que ha resaltado que está pensada "para todos aquellos que deseen vivir la historia de los rallies".

"Con el Mini 1965 Victory Edition, Mini rinde homenaje a uno de los momentos más importantes de su historia en el mundo del automovilismo: la victoria del Mini Cooper S en el Rally de Montecarlo de 1965, con Timo Mäkinen y Paul Easter al volante", ha explicado.

Esta exclusiva versión retoma elementos clave del diseño del histórico coche ganador y los combina con el rendimiento moderno de MINI, la sensación de kart característica de la marca y detalles de equipamiento exclusivos.

La pintura en Chili Red, el techo y las carcasas de los retrovisores en Glazed White, la franja blanca que recorre el capó, el techo y la parte trasera, y el número de salida 52 traen el aspecto icónico del coche de rally a la actualidad.

La inscripción '1965' en el pilar C, los tapacubos y tapones de válvula exclusivos de esta edición, así como las llantas de 18 pulgadas, añaden detalles distintivos adicionales.

En el interior, el Mini 1965 Victory Edition también hace referencia a su ADN deportivo. Los umbrales de las puertas con la inscripción '1965', una dedicatoria especial en el interior de la puerta y otros detalles crean un vínculo directo con los históricos éxitos en los rallies