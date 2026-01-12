Mini vende casi 290.000 vehículos en 2025, un 17,7% más, con un fuerte peso de los modelos eléctricos

Mini - BERNHARD FILSER

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mini, propiedad del Grupo BMW, ha vendido 288.290 vehículos en todo el mundo en 2025, lo que supone un aumento de las comercializaciones del 17,7% en comparación con las cifras de 2024.

Más del 36% de los vehículos vendidos por Mini fueron modelos 100% eléctricos, equivalente a 105.535 unidades, un 87,9% más que en el año anterior. La marca alcanzó un nuevo récord en electromovilidad, lo que significa que más de uno de cada tres Mini vendidos en todo el mundo es eléctrico. En muchos mercados, la cuota supera significativamente el 50%, como en los Países Bajos, Turquía, Suecia y China.

"Mini aumenta continuamente la cuota de vehículos totalmente eléctricos, demostrando así su fuerza innovadora y su orientación hacia el futuro. Nuestro fuerte crecimiento en volumen en todas las regiones en 2025 refleja claramente el excepcional atractivo de la familia de modelos Mini", ha subrayado el director de la marca, Jean-Philippe Parain.

Uno de los motores del crecimiento fue el modelo Mini más grande de la gama de productos, el Mini Countryman. Con una cuota del 32,4% del volumen total de Mini, en 2025 se vendieron 93.305 unidades en todo el mundo (+15,2%). A su vez, el Countryman totalmente eléctrico logró un crecimiento de las ventas del 81,8% en comparación con 2024.