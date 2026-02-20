Mobilize (Renault) mantiene su beneficio en 1.181 millones en 2025

Mobilize (Renault) mantiene en 2025 su beneficio antes de impuestos en 1.181 millones de euros - MOBILIZE

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mobilize Financial Services, propiedad del grupo francés Renault, logró un beneficio antes de impuestos de 1.181 millones de euros en 2025, frente a los 1.179 millones de euros del año anterior, lo que supone prácticamente el mismo resultado que el año pasado (+0,2%), según los datos publicados por la compañía este viernes.

El Ingreso Bancario Neto (NBI) de la financiera ascendió a los 2.224 millones de euros, un 2,7% más en términos interanuales. Este aumento se debe, según Mobilize, al impulso de sus mayores volúmenes y la mejora del margen financiero, a pesar del impacto negativo de una provisión adicional de "222 millones de euros relacionada con las comisiones de automoción en Reino Unido".

La financiera del grupo francés consolidó un volumen de nuevas financiaciones (excluyendo tarjetas y préstamos personales) de 22.300 millones de euros, un 3,3% más respecto a 2024, gracias al aumento de las matriculaciones de Renault Group, Nissan y Mitsubishi, así como al aumento del importe medio financiado, logrando un resultado ligeramente superior a los niveles prepandemia.

Mobilize Financial Services financió 1,27 millones de contratos en 2025, un 1,7% más sobre 2024. La tasa de penetración de todas las motorizaciones combinadas alcanzó el 41,1% en 2025, un aumento de 0,2 puntos respecto a 2024. La tasa de penetración en vehículos electrificados ascendió al 46,6%, 8,1 puntos por encima de los demás tipos de motorización.

Igualmente, comercializó 3,6 millones de contratos de servicios y seguros, aunque estos cayeron un 2,3% en términos interanuales. Además, la financiación de vehículos de ocasión cayó ligeramente (-0,7% menos sobre 2024) con 308.614 contratos financiados.

Por otro lado, en 2025, Mobilize financió 243.416 contratos de leasing operativo para clientes particulares y empresas, y alcanzó una flota de 657.760 vehículos gestionados, lo que representó un crecimiento del 4,1% respecto a 2024.

En cuanto a los costes operativos, éstos alcanzaron 747 millones de euros, un 2,75% menos o 20 millones de diferencia con respecto a 2024 debido a "elementos específicos no recurrentes que redujeron el coste".

Asimismo, la política de refinanciación mantuvo un dinamismo notable, apoyada especialmente en la actividad de captación de ahorro, desplegada desde 2012 en seis mercados (Francia, Alemania, Austria, Reino Unido, España y Países Bajos). En 2025, el Grupo amplió su base de ahorro al lanzar su actividad en Polonia, con ofertas de cuentas a la vista y depósitos a plazo fijo ya disponibles.