Los modelos híbridos de Toyota y Lexus, entre los coches más fiables del mercado, según la OCU

Archivo - Toyota Aygo - MAREK FLEKAL - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los modelos híbridos no enchufables destacan como los vehículos más fiables del mercado, según una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y otras nueve asociaciones europeas a 85.590 conductores, en la que se recoge que las marcas japonesas Lexus y Toyota destacan dentro de este segmento.

En concreto, según el tipo de motorización, la encuesta señala que los coches diésel son los que presentan niveles de fiabilidad más bajos en general, sobre todo entre los vehículos grandes y medianos. La fiabilidad suele ser superior entre los más pequeños, como es el caso del coche más vendido actualmente en España, el Dacia Sandero.

No obstante, sus niveles de fialibilidad se encuentran aún lejos de la fiabilidad media de los híbridos no enchufables (etiqueta ECO), que lideran la lista de automóviles con menos averías.

LAS JAPONESAS, EN LOS PRIMEROS PUESTOS DE FIABILIDAD

Como en ediciones anteriores, en la encuesta se recoge que los conductores europeos valoran positivamente las marcas japonesas, que copan los primeros puestos en fiabilidad. Independientemente del tipo de motor Lexus (93 puntos sobre 100) repite como la marca más dura, seguida de Subaru, Toyota y Suzuki (con 91 puntos).

Otras marcas con muy buenas valoraciones son Tesla, BYD, que destacan por sus motorizaciones eléctricas, y Honda, Mazda, Kia, Mitsubishi o Smart (con 89 puntos). La larga lista de firmas, compuesta por 39 marcas de automóviles de amplia comercialización en Europa, la cierran MG (72 puntos) y Land Rover (64 puntos).

Por modelos, destacan el Lexus IS y el Lexus NX, así como el Toyota RAV-4 como los coches grandes de mayor fiabilidad. En el segmento de coches medianos destacan la opción de gasolina del Audi Q2 y el Toyota Prius, de etiqueta ECO.

Finalmente, entre los coches pequeños sobresale el gasolina Toyota Aygo Cross 1000; los etiqueta Eco Suzuki Vitara 1500 HEV, Suzuki Ignis 1200 MHEV, Suzuki Swift 1200 y Kia Stonic 1000 MHEV; y el etiqueta Cero BMW i3.