Musk propone la celebración de una 'rave' bajo el suelo de la futura fábrica de Tesla en Berlín

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El confundador y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, ha propuesto a sus seguidores de Twitter la celebración de un gran festival de música en las dependencias subterráneas de su futura fábrica a las afueras de Berlín, donde prevé producir desde mediados de 2021 hasta 500.000 coches al año.

La respuesta no se ha hecho esperar. En apenas seis horas desde su publicación en la red social, la encuesta lanzada por Musk ha recibido cerca de medio millón de votos, que han respaldado rotundamente la excéntrica idea del líder de la compañía estadounidense de coches eléctricos.

En concreto, casi un 90% de los votos ha sido positivo, con tan solo un 10% de opiniones negativas. Además, Musk no solo se ha limitado a proponer esta 'rave' bajo el suelo de la planta, sino que ha ido más allá y ha se ha aventurado a ofrecer algunos detalles importantes de este posible futuro festival.

Tesla should have a mega rave cave under the Berlin Gigafatory