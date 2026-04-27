Nissan presenta una propuesta de ERE en 3 centros de Cataluña

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BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Nissan ha presentado este lunes una propuesta de expediente de regulación de empleo (ERE) en 3 centros catalanes: el centro de recambios de El Prat de Llobregat (Barcelona), el centro técnico de la Zona Franca de Barcelona y el centro de áreas flexibles, también en El Prat.

La sección sindical del centro de recambios de El Prat, que cuenta con 122 empleados, anunció una propuesta de huelga indefinida a partir de este martes, por lo que la empresa inició un diálogo con ellos que ha culminado con la reunión conjunta de este lunes, en la que Nissan ha presentado su propuesta para un procedimiento de despido colectivo ante la Conselleria de Trabajo y Empresa, informan fuentes de Nissan a Europa Press.

Las mismas fuentes han afirmado que, a partir de aquí, se establecerá la mesa de negociación para definir de forma conjunta con la representación de los trabajadores cómo se va a llevar a cabo el ERE y han puntualizado que, aunque este se proyecte en los 3 centros, "no quiere decir que el despido vaya a afectar 100% de la plantilla" de todos ellos.

Por su lado, el secretario general de la sección sindical de UGT de Nissan Recambios en El Prat, Juan Carlos Yepes, ha dicho en declaraciones a Europa Press que el día 29 de este mes empiezan los 7 días para formar la mesa de negociación y que, mientras tanto, la huelga se mantiene aunque de momento no sé ejecutará, mientras no sepan la afectación real.

Asimismo, ha explicado que, sin saber exactamente el alcance del expediente ni la afectación en cada uno de los centros, aunque en principio el más afectado sería el de recambios, las expectativas pasan por buscar medidas similares a las de los cierres de los centros de Nissan en Catalunya entre 2020 y 2021, que afectaron a 2.500 trabajadores.

Muchos de los trabajadores que estuvieron en esos centros ahora están en los nuevos centros afectados: "Esta gente seguramente querrá las mismas condiciones con las que se fueron sus compañeros".