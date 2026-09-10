Nissan reestructura su negocio en Japón para mejorar su competitividad y capacidad industrial

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MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Nissan ha acordado este jueves reestructurar su negocio en Japón y fortalecer su papel en el crecimiento futuro y la competitividad global de la compañía, con la vista puesta en ampliar su oferta de productos y mejorar su capacidad industrial en el país.

La ambición a largo plazo de la compañía es respaldar la producción anual de aproximadamente un millón de vehículos en Japón mediante el crecimiento interno, las exportaciones y las alianzas estratégicas.

"Lograr esta ambición requiere una estructura de producción más competitiva y enfocada. La racionalización de las plantas y las transferencias de producción son las acciones necesarias para impulsar el crecimiento y reforzar la importancia estratégica de Japón dentro de las operaciones globales de Nissan", ha argumentado Nissan.

Para lograr estos objetivos, la firma se centrará en ampliar su oferta de productos, extendiendo su presencia en segmentos clave del mercado y atrayendo a clientes "nuevos y más jóvenes". Al mismo tiempo, mejorará el costo, la calidad y la competitividad de fabricación de los productos elaborados en Japón para los mercados nacionales e internacionales.

En conjunto, una oferta de productos más amplia y la transformación industrial permitirán a Nissan crecer en Japón, expandir sus exportaciones y fortalecer la contribución de Japón al éxito a largo plazo de la compañía. Una base exportadora más sólida también proporcionará mayor resiliencia al diversificar la demanda y reducir la exposición a la volatilidad del mercado y del tipo de cambio.

"Nissan está ampliando su oferta de productos para satisfacer una gama más amplia de necesidades de los clientes en Japón, mejorar su cobertura de mercado y generar un mayor atractivo para los clientes actuales, nuevos y más jóvenes", ha explicado.

Al fortalecer la competitividad de los vehículos fabricados en Japón para los mercados nacionales e internacionales, Nissan espera impulsar una mayor cobertura de mercado, expandir las exportaciones y reforzar la resiliencia de su cadena de suministro. El resultado confía en que sea "una base de fabricación más sostenible, capaz de respaldar el crecimiento a largo plazo".