Nissan, Uber y Wayve desarrollarán robotaxis en Japón a finales de 2026

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa de tecnología de inteligencia artificial (IA) Wayve, Uber y Nissan han anunciado este jueves la firma de un memorando de entendimiento para colaborar en el desarrollo de robotaxis e iniciar las actividades necesarias para implementar estos servicios en Japón.

Las partes iniciarán los preparativos para una prueba piloto en Tokio a finales de 2026, presentando el Nissan Leaf con el sistema de conducción autónoma Wayve AI Driver, disponible para los pasajeros de Uber.

Esto marca la primera asociación de vehículos autónomos de Uber en Japón y el siguiente hito en el lanzamiento global de robotaxis de Wayve y Uber, que incluye servicios planificados en más de diez ciudades en todo el mundo, incluido Londres.

Bajo este esquema, el objetivo es integrar el sistema de conducción autónoma de IA de extremo a extremo de Wayve en el vehículo base de Nissan, que puede acomodar al Wayve AI Driver y conectarse a la plataforma de viajes compartidos de Uber, conectando robotaxis con personas que buscan transporte.

Durante la fase inicial, los vehículos operarán en la red Uber con un operador de seguridad capacitado en el automóvil, lo que permitirá a los pasajeros experimentar un servicio de robotaxi como parte de sus viajes diarios.

Wayve, Uber y Nissan pretenden implementar su servicio de robotaxi de última generación, seguro y confiable en Tokio, uno de los mercados más desafiantes del mundo con sus densos patrones de tráfico, diseños de carreteras complejos y altos estándares de seguridad.

El Wayve AI Driver está diseñado para aprender de datos reales y generalizarse en nuevas carreteras y ciudades sin necesidad de un mapa HD. Esto permite una rápida expansión a mercados globales y facilita su implementación en entornos urbanos dinámicos como Tokio.

"La colaboración con Uber y Nissan para iniciar la implementación piloto de robotaxi nos permite introducir esta tecnología de forma responsable, a la vez que seguimos aprendiendo y expandiéndonos", ha defendido el cofundador y director ejecutivo de Wayve, Alex Kendall.

Por su parte, el presidente de Nissan, Iván Espinosa, se ha mostrado orgulloso de colaborar en este nuevo capítulo de innovación en movilidad. "Nuestro trabajo con Wayve para integrar tecnología avanzada de IA en nuestra cartera de vehículos de consumo ha sentado unas bases sólidas, y nos entusiasma profundizar esta colaboración con un despliegue piloto de robotaxi en Tokio", ha añadido.

Tras nuestro lanzamiento piloto planificado en Londres, esperamos expandirnos a Tokio e introducir nuevas y modernas formas de viajar en algunas de las ciudades más grandes del mundo. Esto también refleja nuestro compromiso a largo plazo con Japón, un mercado crucial donde la innovación puede ayudar a abordar la escasez de conductores y apoyar el futuro del transporte urbano", ha expresado, de su lado, el director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi.