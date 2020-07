'Niw.es' entrega el primer coche a domicilio una semana después de su puesta en marcha

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma digital para la venta de vehículos de concesionario de menos de cinco años 'Niw.es' ha realizado la primera entrega a domicilio de un coche comprado desde el canal 'online', después de que apenas transcurriese una semana desde su puesta en marcha.

Tal como ha indicado la compañía, la entrega tuvo lugar el pasado 23 de julio, una vez cerrada la venta por parte del concesionario Autoplanet, ubicado en Leganés (Madrid). El coche, un Seat Mii, salió por la mañana de las instalaciones con destino a la vivienda de su nuevo propietario.

"Estamos muy contentos con esta primera entrega a domicilio que simboliza la filosofía de omnicanalidad de la plataforma. En tan solo una semana hemos conseguido cerrar esta compra, que supone un éxito tanto para el concesionario como para nuestro equipo", ha indicado la directora de Marca de 'Niw.es', Marta García.

En este sentido, el gerente del concesionario, José Ramón Seligrat, ha mostrado su satisfacción por poder "poner el punto de venta en la casa del cliente". "Para nosotros es un orgullo haber sido los primeros en vender un coche a través de 'Niw.es' ya que es un pilar importante dentro de nuestra estrategia", ha añadido.

"Ha sido una grata sorpresa, ya que hice todo el proceso en tiempo récord y no tuve necesidad de desplazarme al concesionario, así que me pareció cómodo. Estoy muy satisfecho porque esta plataforma ha sido donde más sencillo me ha parecido la compra y se ajustaba a lo que yo quería", ha subrayado el cliente, Gabriel Álvarez.