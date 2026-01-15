Norauto factura 265 millones en su año fiscal 2024-2025, un 10% más, y prevé crecer un 6% en 2026

Archivo - Norauto - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Norauto ha superado sus objetivos de crecimiento previstos para el ejercicio 2024-2025, en el que ha alcanzado una cifra de negocio de 265,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 10% respecto al periodo anterior.

Asimismo, el número de clientes ha aumentado un 9%, superando los 1,14 millones, al tiempo que ha elevado el número de usuarios que realizan compras, con un crecimiento del 9,7% en el volumen de tickets.

Además, ha crecido la rentabilidad tanto en los autocentros como en el canal online, que alcanzó una cifra de ventas de 41,2 millones de euros en cifra, un 26% más que el año anterior. El canal digital representa ya el 15,5% de la facturación total de la compañía.

A su vez, destaca el crecimiento del negocio de Norauto Soluciones PRO, la división dirigida a empresas, pymes y autónomos, que ha aumentado más de un 20%, así como el impulso de los servicios de reparación eléctrica y electrónica, con un incremento de más de un 7%. Los servicios más demandados en los autocentros continúan siendo la venta y cambio de neumáticos, seguidos de la compra e instalación de baterías y las revisiones.

"Tras cuatro décadas de trayectoria, entramos en una nueva etapa con el propósito firme de seguir acompañando al automovilista en cada paso y en cada nueva necesidad, afianzando nuestra posicionamiento como líderes en posventa. Seguiremos innovando cada día para ofrecer las últimas soluciones en reparación y mantenimiento, ofreciendo fiabilidad, cercanía y compromiso", ha destacado el director general de Norauto, Jose Domenech.

FACTURAR UN 6% EN 2026

De cara a 2026, Norauto se marca como objetivo incrementar en más de un 6% su cifra de ventas y poner en marcha las primeras acciones del plan de expansión, comenzando con la apertura de cuatro nuevos autocentros.

Por su parte, la división Norauto Soluciones PRO aspira a incrementar su cifra de ventas en otro 20% en 2025-2026. "Nuestro objetivo para el ejercicio 25-26 es seguir creciendo en número de clientes y que Norauto Soluciones PRO se convierta en el principal aliado de empresas, pymes y autónomos en la gestión de sus flotas", ha subrayado el líder de B2B y Partenariados de Norauto, Miguel Ángel Toledo.

Actualmente, Norauto cuenta con 92 autocentros repartidos por toda España y prevé abrir 50 nuevos centros en los próximos 10 años. Para impulsar este crecimiento, la compañía ha activado un plan de expansión centrado en los principales núcleos urbanos, áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, así como la Costa del Sol, Baleares, Canarias y Galicia.

Esta ampliación de la red de autocentros irá acompañada de un refuerzo de la plantilla. En la actualidad, Norauto cuenta con más de 2.400 colaboradores, un 9% más que en el ejercicio anterior, y necesitará incorporar nuevos profesionales a medida que avance el plan de aperturas.

"Si queremos abrir 50 autocentros, necesitamos que nuestro equipo crezca. Además de captar al mejor talento, apostamos muy fuerte por el desarrollo interno de nuestros profesionales. Por eso estamos poniendo el foco en los Planes de Formación y Desarrollo de nuestros colaboradores, tanto en tienda como en taller", ha apuntado Jose Domenech.

Finalmente, Norauto se ha fijado como objetivo incrementar en un 2% su autoconsumo de energía, reducir en un 1% la generación de residuos y disminuir en otro 1% la huella de carbono de la compañía. Además, la empresa trabaja para obtener la certificación EcoVadis.