Norauto vende su división de limpieza de automóviles a la empresa de lavados Flow

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Norauto, la empresa de mantenimiento y equipamiento del automóvil de origen francés, ha anunciado la venta de su división de limpieza a la compañía de centros de lavados Flow.

De esta manera, los trece trabajadores con los que cuenta la compañía francesa y sus dos instalaciones La Eliana (Valencia) y Alcobendas (Madrid) se integrarán en la plantilla y equipo de Flow.

El director general de Norauto España, Jose Domenech, ha asegurado que esta operación reforzará su "compromiso con el crecimiento y la innovación en España", además de consolidar el "liderazgo en el mantenimiento integral del automóvil".

En este sentido, la compañía de automóviles francesa, que cuenta con 92 centros en toda la geografía española, busca con esta venta dirigir sus recursos hacia la gestión de autocentros y acelerar su plan de expansión nacional.