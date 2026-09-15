Northgate supera los 80.000 vehículos de flota en España tras crecer un 25% en tres años - NORTHGATE

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Northgate Renting Flexible ha superado los 80.000 vehículos de flota en España, un nuevo récord para la compañía que se produce después de registrar un crecimiento acumulado del 25% en los últimos tres años, según ha informado la empresa.

La evolución de la flota ha estado impulsada tanto por la ampliación de los vehículos contratados por sus clientes actuales como por la incorporación de nuevas empresas, pymes, autónomos y particulares al modelo de renting flexible. En 2025, Northgate alcanzó los 75.000 vehículos y, un año después, ha rebasado la barrera de las 80.000 unidades.

Este crecimiento ha ido acompañado de un esfuerzo inversor destinado a ampliar y renovar la flota. Durante el último ejercicio, la compañía incorporó alrededor de 20.000 vehículos y dio salida a cerca de 13.000 unidades, con una inversión neta de 360 millones de euros.

La compañía mantiene además una fuerte especialización en vehículos destinados a actividades profesionales. En concreto, los vehículos industriales representan el 70% de su flota, que incluye furgonetas, furgones y camiones de hasta 3.500 kilos, además de turismos, SUV y vehículos todoterreno.

MÁS INFRAESTRUCTURA PARA ACOMPAÑAR EL CRECIMIENTO

El aumento de la flota está acompañado por el refuerzo de la estructura operativa de Northgate. La compañía cuenta actualmente con 37 centros y 50 talleres, que en conjunto suman más de 600.000 metros cuadrados de instalaciones y tienen presencia en todo el territorio nacional, incluidas las islas.

Esta red permite a la compañía gestionar internamente una parte importante de las operaciones vinculadas a su flota y mantener una atención próxima a sus clientes, especialmente en un modelo como el renting flexible, que requiere adaptar los vehículos a las necesidades de cada momento y garantizar su mantenimiento y continuidad operativa.

En este sentido, Northgate ha puesto recientemente en funcionamiento un segundo centro de entrega de vehículos en Valencia y prevé abrir nuevos puntos de servicio durante este año para acompañar el crecimiento de su flota.

El objetivo es mantener la capacidad de respuesta y los niveles de atención al cliente a medida que aumenta el volumen de vehículos gestionados por la compañía.

El consejero delegado de Northgate España, Jorge Alarcón, ha señalado que alcanzar los 80.000 vehículos supone "un nuevo hito" para la compañía y ha destacado que la prioridad es que el crecimiento sea sostenible desde el punto de vista del servicio al cliente.

"Para asegurar nuestra capacidad de dar servicio, estamos desarrollando nuestra ya amplia red de infraestructuras en paralelo a nuestra flota", ha apuntado.