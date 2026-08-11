¿Un nuevo Mini para la aventura?: La marca prepara un nuevo modelo para este otoño

Mini estrenará una nueva variante "aventurera" en el Rebelle Rally 2026 - BERNHARD FILSER

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mini aprovechará su participación en el Rebelle Rally 2026, el rally de navegación todoterreno más largo de Estados Unidos, para dar a conocer una nueva variante de modelo "orientada a la aventura", que se presentará oficialmente en otoño.

La marca utilizará la prueba como campo de pruebas para demostrar la capacidad, resistencia y espíritu aventurero de esta versión más robusta, diseñada para salir del asfalto con confianza.

Mini no ha desvelado aún el nombre comercial ni las especificaciones técnicas de la nueva variante, pero la describe como una interpretación "más robusta y orientada" a la aventura de su gama, pensada para quienes quieren ir más allá del asfalto.

Los detalles completos se anunciarán este otoño, coincidiendo con la presentación mundial del vehículo, y la participación en el Rebelle servirá como demostración real de sus aptitudes en condiciones extremas.

Esta versión podría estar vinculada al Countryman, bajo una denominación tipo 'Edition', aunque la marca lo presenta por ahora como una nueva variante de modelo sin especificar base concreta.

El Rebelle Rally es la principal competición de navegación todoterreno exclusivamente femenina en EE.UU., y en 2026 celebra su onceava edición del 7 al 17 de octubre. Las participantes recorren unos 1.500 millas (alrededor de 2.400 km) por terrenos accidentados de desierto, pistas y dunas, navegando solo con mapa, brújula, libro de ruta y trabajo en equipo; está prohibido el uso de GPS y teléfonos durante la competición. Este año, el rally añade Utah al recorrido y arranca desde el Las Vegas Motor Speedway.