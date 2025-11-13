El Nuevo Omoda 5 SHS-H, de tecnología híbrida, se pone a la venta en España por menos de 30.000 euros

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Omoda 5 SHS-H (la denominación de la marca para hablar de sus modelos híbridos) ya está disponible en su red de concesionarios en toda España por menos de 30.000 euros, siendo el primer modelo híbrido de la compañía que agrupa una triple gama de energía junto a sus versiones gasolina y eléctrica.

Así, Omoda completa la familia de esta edición, que tiene ya como 'hermanos' en España el Omoda 5 EV, con una batería de 61 kWh de capacidad, 150kW/204 CV de potencia y una autonomía de hasta 430 kilómetros (WLTP), y el Omoda 5 en edición gasolina de 147 CV de potencia. Además, se convierte en el octavo modelo de Omoda & Jaecoo disponible del fabricante en España tras su llegada en febrero de 2024.

Con esta propuesta, la compañía de origen asiático se adentra en el segmento más popular dentro del automóvil nacional, en el que el 35% de las matriculaciones hasta el mes de octubre han sido de ejemplares híbridos (HEV), por delante de los gasolina, con un 24,5%, y de los diésel, con un 18,9%.

El Omoda 5 SHS-H cuenta en su interior con un motor térmico 1.5 TGDI de 105 kW (103 CV) de potencia y una transmisión 'DHT Hybrid' específica para este modelo híbrido, que cuenta con dos motores eléctricos (uno de ellos de arranque) que permiten un total de 150 kW (204) CV en cuanto a prestaciones.

En conjunto, el Omoda 5 SHS-H desarrolla una potencia total de 165 kW (224 CV) de potencia y un par máximo de 295 Nm, con una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 7,9 segundos y una velocidad máxima de 175 km/h.

La batería LFP ofrece una capacidad de 1,83 kWh, pero como novedad presenta "una de las mayores capacidades de descargas del mercado", pudiendo generar hasta 85 kW en 10 segundos en caso de necesitarse una aceleración momentánea.

UN MODELO QUE ROMPE LA BARRERA DE LOS 30.000 EUROS

El nuevo Omoda 5 SHS-H estará disponible en dos versiones de acabado, con una primera edición de acceso 'Pure' desde 29.400 euros al contado y la tope de gama 'Premium' desde 32.400 euros.

Con estos precios, el Omoda 5 SHS-H se posiciona con un coste inferior de partida a modelos como el Hyundai Tucson, el Nissan Qashqai, el Kia Sportage, el Renault Austral o el Toyota C-HR.

Así, la versión HEV del Omoda 5 tiene un precio de partida casi unos 2.000 euros superior a la edición gasolina --27.900 euros en su versión 'Comfort' y desde 29.900 euros en su gama de acabado 'Premium'--. De igual forma, esta edición híbrida tiene un coste más económico que el Omoda 5 EV, que parte desde los 37.000 euros al contado (sin ayudas del Moves III ni descuentos de la marca) en la versión de acceso.

El nuevo Omoda 5 SHS-H presenta una autonomía próxima a los 1.000 kilómetros (unos 700 km utilizando solamente el motor de gasolina), con un consumo sorprendente de 5,3 l/100 km de consumo homologado que, junto a su precio, puede ser uno de los grandes atractivos de este modelo.

Su gran tren motriz permite una conducción suave, pero con grandes prestaciones a la par que una gran autonomía para hacer viajes largos. En entornos urbanos, en el modo de regeneración máxima, se produce una gran recuperación de la energía que permite un gran porcentaje de la conducción en modo eléctrico.

El sistema híbrido regula de forma automática la intervención de los motores eléctrico y térmico en función de la demanda de potencia y las condiciones de conducción. Solamente tiene dos mapas motor, los modos 'Eco' y 'Sport', que ajustan los parámetros de entrega y gestión energética para optimizar al máximo la batería para evitar usar en lo posible el motor de gasolina.

SU ESTILO Y TECNOLOGÍA NO CAMBIAN DEMASIADO SOBRE EL OMODA 5

El Omoda 5 SHS-H tiene las mismas proporciones que la versión gasolina, con 4,44 metros de largo (gana 7 cm sobre la versión gasolina), 1,82 metros de ancho, 1,59 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,61 metros, que le colocan en el segmento C-SUV.

En su frontal, se producen los únicas modificaciones con la presentación de luces diurnas minimalistas LED dibujadas con un trazo fino, una nueva parrilla sin bordes en línea a los últimos modelos de la marca como el Omoda 9. Cuenta también con un techo panorámico (edición 'Premium') y un 'spoiler' en la zaga que refuerzan esa personalidad deportiva. Según la versión, puede equipar llantas de aleación de 17 o 18 pulgadas e incluso portón del maletero eléctrico, cristales tintados y techo panorámico.

Por su parte, el maletero alberga unos 370 litros de capacidad ampliables hasta 1.075 litros con los asientos traseros abatidos.

El Omoda 5 SHS-H presenta un interior con un habitáculo limpio, amplio y con unos materiales y ajustes más propios de segmentos superiores. Los asientos de la primera fila y traseros son de cuero sintético, de color negro de serie y con otras terminaciones según el acabado, y cuentan con calefacción (igual que el volante) y refrigeración, eso sí en su edición 'Premium'.

Los asientos presentan reglajes eléctricos para el conductor y el copiloto de serie junto al techo solar panorámico con también apertura electrónica.

En el interior, no cambia nada sobre las versiones gasolina y eléctrica. El salpicadero cuenta con una doble pantalla de 12,3 pulgadas cada una que ocupan una larga parte del salpicadero.

La primera se puede modular por medio de los comandos del volante y la pantalla de infoentretenimiento dispone de todos los ajustes del vehículo como la calefacción del habitáculo y de los asientos, el ajuste de los retrovisores o incluso la iluminación interior.

Por último, en materia de seguridad, el modelo integra más de 20 asistentes a la conducción (ADAS), entre ellos el mantenimiento de carril, la frenada automática de emergencia o el control de crucero adaptativo.