Omoda & Jaecco roza las 24.000 matriculaciones en 2025 en España tras un año de nuevos lanzamientos

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Omoda & Jaecoo ha logrado matricular casi 24.000 vehículos en España en 2025, lo que supone más que duplicar sus ventas (con un incremento del 167%) respecto a las 8.885 unidades matriculadas en 2024, el año en el que la marca de origen chino irrumpió en el mercado español.

Esta cifra de matriculaciones le ha permitido llegar a una cuota de mercado del 2,1% (frente al 0,9% de 2024), que escala hasta el 3,2% en el mercado de particulares, en el que se sitúa entre las 10 principales marcas.

Desde su llegada al mercado español, Omoda & Jaecoo ha mantenido un ritmo de crecimiento sostenido, siendo 2025 un año clave. En noviembre de 2025 superó las 30.000 matriculaciones acumuladas desde su lanzamiento, siendo lo más significativo el hecho de que las últimas 10.000 unidades se lograron en apenas cuatro meses.

Durante 2025 la gama de Omoda & Jaecoo se ha enriquecido con los modelos Omoda 9 SHS y Jaecoo 5 y la llegada de la tecnología SHS a Omoda 5 y Jaecoo 7. Esto ha permitido ampliar la oferta en los segmentos C-SUV (el más demandado en el mercado español) y D-SUV.

En el caso de Omoda, el número de vehículos matriculados en España en 2025 ha llegado a 13.965, representando un crecimiento de unidades del 80% respecto a 2024. El 41% restante de las matriculaciones ha correspondido a Jaecoo, con un total de 9.732 unidades vendidas, tras multiplicar su cifra de matriculaciones por más de nueve respecto a 2024.

Entre los vehículos de Omoda, el de mayor peso ha sido el Omoda 5, con una importante presencia del modelo de gasolina. No obstante, tanto su versión híbrida (disponile desde noviembre de 2025) como el Omoda 9 (que llegó al mercado en mayo) han experimentado notables desempeños.

De su lado, el Jaecoo 7 se ha consolidado como el modelo más vendido, siendo uno de los diez híbridos enchufables más comercializados en España. A este se suma el Jaecoo 5, que aterrizó en octubre de este año y ya suma más de 1.000 unidades matriculadas.

Uno de los hitos más relevantes de 2025 ha sido la transformación del reparto energético de las matriculaciones. Mientras que en 2024 solo el 2,3% de las ventas correspondían a vehículos electrificados, en 2025 esta cifra ha escalado hasta el 49,5% gracias a la llegada de la tecnología SHS híbrida (en el Omoda 5 SHS) e híbrida enchufable (en los Omoda 9 SHS y Jaecoo 7 SHS).

"2025 ha sido un año extraordinario en el que hemos obtenido un resultado muy positivo y que nos traslada gran ilusión para afrontar 2026, un año en el que lanzaremos varios modelos, principalmente en el primer cuatrimestre", ha destacado el vicepresidente de Omoda & Jaecoo en España, Franceso Colonnese.

LLEGAR A LAS 35.000 MATRICULACIONES EN 2026

Aunque por el momento Omoda & Jaecoo no se ha fijado un objetivo para 2026, Colonnese ha señalado que afrontan el futuro con ilusión y buenas perspectivas, con la idea de doblar sus volúmenes de ventas o llegar hasta las 35.000 unidades matriculadas en el mercado español en los próximos doce meses.

Este crecimiento vendría dado por la ampliación de la gama que se espera en el 2026, con la llegada en el primer cuatrimestre de dos modelos como el Omoda 7 y el Jaecoo 8, que aterrizarán ambos al segmento D-SUV. En ambos casos, el foco está puesto en llegar a clientes que buscan más espacio, motivo por el que el Jaecoo 8 ofrecerá, por ejemplo, disponibilidad de siete plazas.

El crecimiento comercial ha ido acompañado de una expansión de la red de distribución y postventa. En 2025, Omoda & Jaecoo ha alcanzado los 100 concesionarios, aumentando en 30 los puntos con los que contaba en 2024. Esta ampliación ha permitido mejorar la disponibilidad de producto, estar más cerca de los clientes y consolidar la presencia de la marca en todo el territorio nacional.