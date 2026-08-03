Omoda & Jaecoo crece un 57% en julio, hasta sumar 3.355 matriculaciones, y un 85% en un año

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MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Omoda & Jaecoo ha matriculado 3.355 vehículos en julio en España, un 57% más que en el mismo mes de 2025, lo que le permite obtener una cuota de mercado del 3,3% sobre un total de matriculaciones en España el mes de julio de 101.949 unidades.

Este sólido le lleva a alcanzar 23.153 matriculaciones acumuladas entre enero y julio, una cifra que representa un crecimiento del 85% respecto a las 12.520 unidades del mismo periodo del año anterior. Además, Omoda & Jaecoo ya ha igualado en los siete primeros meses de 2026 el volumen total comercializado durante todo 2025.

La apuesta de Omoda & Jaecoo por la electrificación continúa dando resultados. Durante el mes de julio, el 97% de las matriculaciones de la compañía correspondieron a vehículos electrificados, incluyendo tecnologías híbridas, híbridas enchufables y eléctricas.

En el mes de julio, Omoda & Jaecoo se sitúa como la cuarta marca más vendida en el mercado de vehículos híbridos, con 2.115 matriculaciones y una cuota del 9,14% de un mercado de coches híbridos que en julio ha registrado 23.144 matriculaciones.

Asimismo, la compañía alcanza la sexta posición en el mercado de híbridos enchufables (PHEV) con 998 unidades matriculadas durante el mes, con una cuota de mercado del 6,9%. Sumando ambas tecnologías Omoda & Jaecoo consigue en el mes de julio un total de 3.113 matriculaciones, ocupando así la segunda posición de ventas de híbridos e híbridos enchufables con una cuota del 8,27% en un mercado de 37.651 unidades.

En el acumulado del año, Omoda & Jaecoo se consolida ya como la quinta marca por volumen de matriculaciones HEV en España con una cuota de mercado del 7,5% y logra la sexta posición en ventas de híbridos enchufables con una cuota del 6,8%. Combinando ambas tecnologías, Omoda & Jaecoo ocupa la tercera plaza de la clasificación en 2026.

Otro de los hitos alcanzados este año es que Omoda & Jaecoo ya supera las 55.000 unidades comercializadas en España desde su llegada al mercado. Asimismo, el canal particular continúa siendo el principal motor del negocio. Entre enero y julio de 2026, la compañía acumula 15.858 matriculaciones en este canal, equivalente al 68,5% de sus ventas totales.