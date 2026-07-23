Omoda & Jaecoo lanza en España 'Chery', su asistente de inteligencia artificial para sus concesionarios

Archivo - Omoda & Jaecoo lanza en España 'Chery', sus asistente de inteligencia artificial para sus concesionarios - OMODA&JAECOO - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Omoda & Jaecoo pone en marcha en España un nuevo asistente conversacional basado en inteligencia artificial, denominado 'Chery', con el objetivo de mejorar la experiencia de compra en sus concesionarios, agilizar la atención al cliente y ofrecer un asesoramiento más personalizado durante el proceso de adquisición de un vehículo.

La compañía ha explicado que España será el primer mercado en incorporar esta tecnología, que comenzará a funcionar este mes de julio en cinco concesionarios de la marca y se implantará de forma progresiva en el resto de su red comercial, integrada actualmente por 110 puntos de venta y postventa.

El nuevo asistente actuará como complemento al equipo comercial y permitirá a los visitantes interactuar con los vehículos mediante comandos de voz. Al pronunciar "Hola Chery", el sistema iniciará una conversación para resolver dudas sobre la gama de modelos, explicar sus tecnologías y equipamientos, recomendar el vehículo que mejor se adapte a las necesidades del cliente y facilitar información durante las primeras fases del proceso de compra.

Una vez finalizada la conversación, el asistente generará un resumen con los principales intereses y preferencias manifestados por el cliente, información que será remitida al asesor comercial del concesionario para que pueda continuar la atención con un mayor conocimiento del perfil y las necesidades del potencial comprador.

Omoda & Jaecoo señala que el lanzamiento responde a la evolución de las expectativas de los consumidores. En este sentido, cita un estudio de Cox Automotive según el cual el 83% de los compradores considera que la experiencia en el concesionario mejoraría si pudiera acceder más rápidamente a la información y reducir los tiempos de espera.

Además de reforzar la atención comercial, la marca prevé utilizar esta herramienta para conocer mejor el comportamiento y las necesidades de los clientes. Siempre que cuente con el consentimiento del usuario, las conversaciones mantenidas con el asistente permitirán identificar las preguntas más frecuentes, las tecnologías que generan mayor interés y los factores que más influyen en la decisión de compra.