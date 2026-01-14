Omoda & Jaecoo logra ventas globales de más de 380.000 unidades en 2025, con el foco en España

Omoda & Jaecoo terminó 2025 con más de 380.000 ventas a nivel mundial - OMODA

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Omoda & Jaecoo cerró el ejercicio 2025 con unas ventas globales que superaron las 380.000 unidades, de los cuales más de 200.000 modelos fueron vehículos enchufables (un 585% más que hace un año).

Europa se consolidó en 2025 como el principal vector de expansión de Omoda & Jaecoo tras alcanzar más de 135.000 unidades vendidas en el ejercicio.

La firma asiática se expandió a 22 nuevos mercados el pasado año, estando ya presente hasta en 64 mercados internacionales entre Europa, Asia, América Latina, Oriente Medio, África y Australia.

ESPAÑA, REINO UNIDO E ITALIA, LOS PRINCIPALES MERCADOS EUROPEOS

En España, Omoda & Jaecoo cerró 2025 con 23.697 matriculaciones, consolidando su posición como uno de los mercados estratégicos de la marca en Europa (el segundo por volumen de ventas), lo que supone un incremento del 167% respecto a un año antes.

Así, Omoda alcanzó 13.965 unidades, mientras que Jaecoo registró 9.732 matriculaciones, reflejando una evolución equilibrada entre ambas marcas.

El desempeño en el mercado español estuvo especialmente impulsado por la oferta electrificada, con un papel destacado de los modelos híbridos enchufables. El Jaecoo 7 SHS (PHEV) se situó como uno de los principales motores de crecimiento, con 6.040 unidades matriculadas --sexto modelo híbrido enchufable más vendido en España--, mientras que el OMODA 9 SHS (PHEV) alcanzó las 3.178 unidades en sus primeros meses a la venta en España.

Por su parte, Reino Unido terminó 2025 como el mejor mercado europeo de Omoda & Jaecoo con unos resultados de 48.087 matriculaciones en suelo británico, lo que supone hasta 12 veces más las ventas que consiguieron formalizar en 2024.

En el caso de Italia, la firma asiática multiplicó por seis sus matriculaciones sobre 2024 (+519,7%) con 15.450 ventas en el último año.

LLEGARA LAS 35.000 MATRICULACIONES EN ESPAÑA EN 2026

Durante 2025 la gama de Omoda & Jaecoo se ha enriquecido con los modelos Omoda 9 SHS y Jaecoo 5 y la llegada de la tecnología SHS a Omoda 5 y Jaecoo 7. Esto ha permitido ampliar la oferta en los segmentos C-SUV (el más demandado en el mercado español) y D-SUV.

La compañía se marca un fuerte objetivo para 2026 de superar las 35.000 unidades matriculadas en el mercado español en los próximos doce meses.

Este crecimiento vendría dado por la ampliación de la gama que se espera en el 2026, con la llegada en el primer cuatrimestre de dos modelos como el Omoda 7 y el Jaecoo 8, que aterrizarán ambos al segmento D-SUV. En ambos casos, el foco está puesto en llegar a clientes que buscan más espacio, motivo por el que el Jaecoo 8 ofrecerá, por ejemplo, disponibilidad de siete plazas.