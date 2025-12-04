El Omoda 5 SHS-H supera en España los 1.000 pedidos en noviembre y la firma china firma su mejor mes

El Omoda 5 SHS-H supera los 1.000 pedidos en noviembre y la firma china firma su mejor mes en España - OMODA&JAECOO

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Omoda 5 SHS-H, la versión híbrida (HEV) del SUV compacto de la compañía asiática, ha superado los 1.000 pedidos en su primer mes de comercialización en España.

Igualmente, Omoda & Jaecoo ha obtenido en el mes de noviembre su mejor registro en cuanto a ventas desde su llegada al mercado español a inicios de 2024, con 2.545 matriculaciones y una cuota de mercado en el canal particulares del 4,3%.

En el acumulado del año, la compañía supera la cifra de 20.000 matriculaciones (21.183), duplicando su presencia en el mercado español respecto al mismo periodo del año anterior. Dentro de ese crecimiento, Omoda 5 continúa situándose como el modelo más vendido de la compañía.

Asimismo, la marca afirma que "tres de cada cuatro vehículos vendidos en noviembre fueron electrificados, y más de la mitad de ellos correspondieron a versiones enchufables".

LA APUESTA POR LA TECNOLOGÍA HÍBRIDA

El Omoda 5 SHS-H es el tercer integrante de la familia de este modelo en España y completa una oferta multienergía que incluye opciones de combustión, híbridas y totalmente eléctricas. Llegó a los concesionarios en noviembre de 2025, disponible en dos niveles de acabado.

Su sistema híbrido 'Super Hybrid System (SHS)' combina una transmisión DHT, dos motores eléctricos y una batería de 1,83 kWh, lo que permite un funcionamiento muy frecuente en modo eléctrico y una gestión inteligente de la energía.

El motor de combustión 1.5T DHE alcanza 165 kW (224 CV) y 295 Nm, suficientes para acelerar de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y llegar a 175 km/h. Todo ello con un consumo de 5,3 l/100 km en ciclo combinado WLTP y unas emisiones de 120 g/km, lo que exime al modelo del impuesto de matriculación.

Además, la eficiencia del sistema y la capacidad del depósito permiten una autonomía próxima a los 1.000 kilómetros.

La batería, de tipo litio-ferrofosfato, está optimizada para descargas de potencia instantáneas de 85 kW y ofrece una larga vida útil, respaldada por una garantía de 8 años o 160.000 kilómetros.

DISEÑO TECNOLÓGICO

Aunque mantiene la silueta característica del Omoda 5, la versión SHS-H introduce elementos estéticos específicos. El frontal adopta una nueva parrilla paramétrica sin bordes, con un efecto tridimensional siguiendo el lenguaje visual de los nuevos Omoda 9 y Omoda 7. Le acompañan unas luces diurnas LED de diseño 'Sharp Blade', más afiladas y expresivas.

Con 4,45 m de largo, 1,82 m de ancho y 1,59 mm de alto, el modelo se inscribe en el segmento de los SUV compactos y ofrece una imagen dinámica y cuidada. El techo flotante, las llantas de 17 o 18 pulgadas y la zaga con ópticas LED completan un conjunto pensado para diferenciarse estéticamente dentro de su categoría.

La paleta de colores incluye acabados sólidos y metalizados -Gris Platinium, Negro Ópalo, Blanco Perlado, Rojo Intense, Gris Titanio y Azul Cósmico-, además de combinaciones bitono con techo negro, sin sobrecoste.