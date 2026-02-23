Omoda supera los 500 pedidos del modelo 7 SHS en menos de dos semanas de su comercialización en España

Omoda 7 SHS - OMODA

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Omoda 7 SHS ha superado los 500 pedidos en menos de dos semanas desde el arranque de la comercialización en España de este nuevo SUV híbrido enchufable de la marca, perteneciente al segmento D y con una autonomía total de más de 1.200 kilómetros.

El modelo arrancó su comercialización acompañado de una oferta de lanzamiento vigente desde el 1 hasta el 28 de febrero, que permite acceder al acabado Premium al precio de la versión Pure con un precio desde 32.990 euros incluyendo las promociones ligadas a financiación. Esta campaña supone un ahorro aproximado de 3.000 euros respecto a la diferencia entre versiones y ha sido uno de los factores determinantes en la elevada demanda inicial.

Como compromiso a corto plazo con su futura producción en Europa, Omoda & Jaecoo complementará las ayudas hasta el máximo previsto por el programa (3.375 euros en caso del Omoda 7 SHS) y durante febrero aplica un descuento adicional directo de 875 euros. Asimismo, la firma adelantará el importe correspondiente mediante financiación a 12 meses sin intereses a través de Santander Consumer Finance, evitando que el cliente tenga que anticipar el incentivo público.

Además, el Omoda 7 SHS se convierte en el primer modelo de la gama en ofrecer 8 años de garantía o 160.000 kilómetros, aumentando en un año la cobertura anterior de la marca.

TECNOLOGÍA HÍBRIDA ENCHUFABLE Y AUTONOMÍA SUPERIOR A 1.200 KILÓMETROS

En el plano técnico, el Omoda 7 SHS incorpora el sistema Super Hybrid System (SHS), que combina un motor 1.5 TGDI de quinta generación con dos motores eléctricos integrados en la transmisión DHT. El conjunto desarrolla 279 CV de potencia combinada y permite una autonomía eléctrica superior a 90 kilómetros, con una autonomía total que puede superar los 1.200 kilómetros, junto a consumos y emisiones muy contenidos.

Desde la versión Pure, el Omoda 7 SHS presenta una dotación de serie especialmente amplia. En el exterior incorpora faros LED delanteros y traseros, funciones welcome home y follow me home, spoiler y antena de techo integrada.

En el interior, el equipamiento incluye volante multifunción calefactable, asientos delanteros calefactados, climatización automática bizona con salidas para la segunda fila, acceso y arranque sin llave y diversas funciones de control remoto para ventanillas, arranque y climatización.

El entorno digital se articula en torno a un panel de instrumentos de 8,88 pulgadas y una pantalla central LCD de 15,6 pulgadas, compatibles de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Se completa con carga inalámbrica de 50 W, puertos USB y USB-C en ambas filas y toma de 12 V delantera.

La versión Premium, protagonista de la campaña de reservas, eleva el nivel tecnológico y de confort con llantas de 20 pulgadas, sistema de visión panorámica 540° y sensores de aparcamiento delanteros. En el habitáculo incorpora pantalla central deslizante, iluminación ambiental multicolor, techo panorámico y portón trasero eléctrico.

Los asientos delanteros añaden reglajes eléctricos, ventilación, calefacción y memoria para el conductor. Este acabado suma además control por voz inteligente con reconocimiento en cuatro zonas, actualizaciones OTA y un sistema de sonido Sony de 8 altavoces.