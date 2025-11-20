Opel Mokka GSE, el SUV deportivo más potente de la marca con 281 CV y 336 km de autonomía eléctrica

La directora territoria de Bankinter en Catalunya, Emma Montserrat, y la consejera delegada de Avalis de Catalunya, Anna Álvarez. - AVALIS

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Opel ha presentado en el Circuito del Jarama (Madrid) la versión más potente de su modelo Mokka GSE, un SUV urbano que ahora se encuentra disponible en versiones híbrida, gasolina y la nueva edición eléctrica.

Igualmente, la versión eléctrica de este modelo es la de mayor potencia de los modelos con enchufe de la marca.

Con esta nueva edición, la marca alemana coloca en Mokka las siglas GSE (Grand Sport Electric) basándose en aquellas unidades deportivas e históricas de la marca y las aplica al nuevo enfoque de la electrificación.

El precio de salida en España parte desde los 47.300 euros sin descuentos de la marca ni ayudas gubernamentales, fruto de sus grandes prestaciones.

Así, el nuevo Mokka GSE sale al mercado desde "el Rally a la carretera" con unas prestaciones inspiradas en la versión de rally y una serie de elementos que se transforman sobre las generaciones anteriores de este modelo.

En su interior, Mokka GSE alberga un motor eléctrico que otorga una potencia máxima de 207 kW (281 CV) y 345 Nm de par motor. Con ello puede alcanzar una velocidad de 0 a 100 km/h en apenas 5,9 segundos y una velocidad punta de 200 kilómetros por hora.

Existen tres modos de conducción en el Mokka GSE desde los modos 'Sport', 'Normal' y 'Eco'. El nivel máximo de prestaciones es capaz de lograr las características previas con el nivel más deportivo del vehículo. Después, el modo 'Normal' logra hasta 170 kW (230 CV) de potencia, 345 Nm de par y una velocidad máxima de 180 km/h, mientras que en el modo 'Eco' la aceleración es más suave, hasta los 150 km/H por medio de una potencia máxima de 140 kW (187 CV) de rencimiento eléctrico.

La batería del Mokka GSE cuenta con una capacidad de 54 kWh que permite una autonomía en ciclo combinado WLTP de hasta 336 kilómetros con un consumo oficial de 18,5 kWh/100 kilómetros. En condiciones de trayectos únicamente en carretera, esta cifra puede superar solamente la barrera de los 250 kilómetros.

En cuanto a la recarga de este modelo, Mokka GSE se puede cargar a 11 kW en corriente alterna (pudiéndose completar la carga hasta el 80% en algo menos de cuatro horas) o a 100 kW en corriente continua a través de un cargador público (la carga se completa en 27 minutos hasta el 80% de capacidad.

UN DISEÑO EXTERIOR E INTERIOR INSPIRADO EN EL RALLY

El diseño exterior del modelo ha cambiado considerablemente sobre las anteriores generaciones de este modelo en el que su aspecto resulta más agresivo. En el frontal, existe una doble parrilla de refrigeración, pero se enfatizan sus líneas para dar sensación de velocidad al igual que en la terminación de la zaga.

No obstante, mantiene sus dimensiones SUV compacto de calle con 4,15 metros de largo, 1,79 metros de ancho y 1,50 metros de alto. Esta edición deportiva incorpora de serie llantas de 20 pulgadas y neumáticos Michelin Pilot Sport EV, que también son específicos para este modelo.

En el interior, encontramos unos asientos deportivos al estilo 'rally' que ajustan al conductor completamente al habitáculo de Alcántara (con tapizado a juego en las puertas) y que dan más sensación de velocidad una vez se alcanzan velocidades altas. El volante, con una forma achatada en la parte superior e inferior, y los pedales de aluminio, completan el ambiente deportivo.

A destacar, las pantallas de infoentretenimiento (10 pulgadas) y la de instrumentos están orientadas al conductor, lo que permiten una ligera maniobrabilidad para el piloto del vehículo al volante o desviar la vista por ejempla para seguir el navegador.

Este deportivo incorpora de serie numerosos sistemas de seguridad, desde los faros 'Intelli-Lux Matrix' antideslumbramientos hasta el asistente de velocidad automático, el asistente activo de mantenimiento de carril y la cámara de visión trasera de 180 grados.

Por último, elementos como la calefacción de los asientos delanteros (conductor y copiloto) con ajuste de varios niveles y el volante calefactable se suman a los extras incluidos en esta versión privilegiada.