La operación salida de agosto marca el récord de activaciones de balizas V16 conectadas

Una baliza V-16 - NETUN SOLUTIONS

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las activaciones de balizas V16 conectadas han superado las 3.000 diarias en las últimas jornadas de julio, coincidiendo con las distintas operaciones salida y los días de mayores desplazamientos en las carreteras, especialmente los viernes y las vísperas de festivos.

Así se desprende del análisis de los datos agregados del ecosistema de movilidad conectada de Netun Solutions, empresa pionera en el desarrollo de balizas conectadas, muestra una evolución similar a la de las incidencias comunicadas por NAP-Datexii DGT.

La media diaria semanal ha pasado de 1.763 activaciones a principios de año a 2.661 durante la primera semana de julio, lo que supone un incremento cercano al 50%. Se trata de un crecimiento progresivo y sostenido, que comenzó semanas antes de la operación salida de verano.

Durante julio, las activaciones se mantuvieron de forma sostenida por encima de las 2.500 incidencias diarias en la mayor parte de las jornadas laborables, coincidiendo con el incremento de los desplazamientos estivales. Los registros más elevados se alcanzaron el 31 de julio, con 3.192 activaciones, seguido del 3 de julio con 3.068 y el 6 de julio con 3.004, confirmando que los viernes y los días previos a los principales desplazamientos concentran la mayor actividad.

VIERNES, EL MAYOR NÚMERO DE ACTIVACIONES

Los datos analizados reflejan que los viernes concentran habitualmente un mayor número de activaciones, mientras que los sábados y, especialmente, los domingos presentan cifras más reducidas.

Este mismo comportamiento se observa en los registros oficiales de incidencias de tráfico, lo que apunta a una relación directa entre la movilidad, la intensidad de los desplazamientos y la necesidad de señalizar vehículos detenidos en la vía.

El patrón resulta especialmente visible en fechas asociadas a operaciones especiales. El análisis también identificó picos de actividad el 30 de abril, en la víspera del puente del 1 de mayo, y el 14 de mayo, antes del festivo de San Isidro en Madrid.

"Los datos muestran una correlación clara entre el incremento de los desplazamientos y el número de incidencias que se producen en carretera. Las balizas V16 conectadas se están consolidando como una herramienta clave para mejorar la seguridad vial y aumentar la visibilidad del incidente para el resto de usuarios de la vía", ha apuntado el CMO de Netun Solution, Alejandro González.