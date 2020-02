La organización del Salón del Automóvil de Ginebra confirma que se celebrará según lo previsto

GINEBRA (SUIZA), 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité organizador del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra junto con el recinto ferial Palexpo han confirmado que el evento se celebrará tal y como estaba previsto, a pesar del brote de coronavirus y de que se conociese este martes el primer caso en Suiza.

Los organizadores de esta feria se reunieron este miércoles con el objetivo de reevaluar la situación actual en relación con la enfermedad y analizar la información recibida por parte de las autoridades sanitarias del país.

"Según la situación actual, se nos ha informado de que el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra puede abrirse según lo planeado", explicaron, al tiempo que confirmaron que este evento abrirá sus puertas al público entre el 5 y el 15 de marzo, mientras que el día 3 se celebrará la jornada de prensa.

En este sentido, indicaron que tanto el Salón como el recinto ferial de Ginebra están siguiendo las recomendaciones de la Oficina Federal de Salud Pública, y aseguraron que están en contacto regular con la Dirección General de Salud de la República y el Cantón de Ginebra y con su asesor médico.

Asimismo, destacaron que han desarrollado un plan de acción y contingencia por esta enfermedad y para prevenir contagios durante la feria que puede adaptarse "en tiempo real" en función de las necesidades.

La confirmación de la celebración de este evento del automóvil se produce después de que los organizadores informaran a Europa Press de que no habían recibido "hasta el momento" ninguna cancelación de ningún expositor debido al brote de coronavirus, aunque recomendaban a las marcas que realicen los controles "necesarios" a sus empleados que vengan de zonas de riesgo.

Las fuentes consultadas apuntaban que hasta el momento "no existe riesgo importante en Suiza", por lo que, a su juicio, "no hay razón" para cancelar este evento. No obstante, aconsejan a los expositores de las zonas de riesgo que se aseguren de que su personal pase los controles necesarios y de que no muestre ningún síntoma de infección en los 14 días previos a su llegada a Suiza, para así evitar cualquier riesgo de propagación que pueda resultar desde su presencia en Ginebra.