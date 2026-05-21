Las organizaciones ambientales piden excluir los híbridos enchufables de las ayudas del Plan Auto+

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MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Las organizaciones ambientales T&E, Ecodes, Fundación Renovables y Salud por Derecho han mostrado su preocupación sobre la elevada cuantía que van a recibir los vehículos híbridos enchufables (PHEV) en el Plan Auto+, por lo que han pedido que se excluyan de las ayudas.

En concreto, las organizaciones afirman que, mientras las ayudas públicas a la compra y también la fiscalidad del vehículo no favorezcan muy claramente los modelos limpios frente a los contaminantes, la electrificación de la movilidad se verá "lastrada" en España.

"España tiene hoy la oportunidad de convertirse en un hub europeo de la electromovilidad, pero para conseguirlo hace falta eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, modernizar la fiscalidad de los vehículos", ha afirmado la directora de T&E España, Isabell Büschel.

A juicio de las organizaciones, la inclusión de los modelos PHEV supone "ir en sentido contrario" al esperado. "Los híbridos enchufables, al mantener el motor de combustión, no eliminan completamente el riesgo para la salud de los combustibles fósiles" ha señalado la directora ejecutiva de Salud por Derecho, Vanessa López.

En la misma línea se ha pronunciado la directora general en Fundación Renovables, Raquel Paule, que ha advertido del "momento decisivo". "Es la era de la energía limpia. Por eso, es una lástima que España siga siendo adicta al petróleo y no aproveche esta oportunidad de desintoxicarse, y liderar la transición hacia la movilidad eléctrica en Europa", ha apreciado.

Según apunta T&E, se va a "malgastar" entre un cuarto y un tercio del Plan Auto+ (dotado con 400 millones de euros), en los PHEV, sabiendo que éstos prorrogan la dependencia del petróleo. "Los híbridos enchufables son vehículos que contaminan tres veces más que los eléctricos puros, son dos veces más caros de conducir que un BEV y no existen modelos en los segmentos pequeños. A pesar de ello, el 60% de los PHEV serán elegibles para el Plan Auto+", señala T&E.

En este sentido, el responsable de transporte y movilidad de Ecodes, Cristian Quílez, ha señalado que las ayudas públicas deben priorizar el vehículo 100% eléctrico. "No solo reduce nuestra vulnerabilidad frente a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, sino que también refuerza la soberanía energética y abre oportunidades industriales estratégicas para España", ha añadido.

Asimismo, de los 25 modelos más populares de vehículos eléctricos puros (BEV) en España en 2025, que se beneficiarían del Plan Auto+, solo 10 son 'made in Europe', y dentro del top 10, sólo entrarían dos (el Tesla Model Y, y el Renault 5 E-Tech).