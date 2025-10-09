Polestar vende 44.482 coches hasta septiembre, un 36% más, y supera las cifras totales de 2024

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Polestar ha vendido un total de 44.482 vehículos en los nueve primeros meses del año, lo que supone un crecimiento del 36% en comparación con el mismo período del año anterior y permite a la compañía superar el total de las ventas de 2024 a tres meses de completar el ejercicio de 2025.

Mientras, se alcanzaron un total de 14.192 vehículos vendidos en el tercer trimestre del año, lo que supone un incremento del 13% respecto al período comprendido entre julio y septiembre del año anterior, según ha informado este jueves la compañía.

Al cierre del primer semestre, las ventas se habían impulsado más de un 50% frente a los seis primeros meses de 2024, hasta llegar a las 30.289 unidades.

"El tercer trimestre registró un crecimiento continuo y hemos vendido tantos vehículos como en todo 2024. A pesar de los continuos obstáculos externos y las difíciles condiciones del mercado, nuestra gama de productos y la sólida cartera de pedidos sientan las bases para el crecimiento en el cuarto trimestre", ha subrayado el consejero delegado de Polestar, Michael Lohscheller.