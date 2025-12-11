Porsche Ibérica recorta un 30% su beneficio en 2024, hasta 6,8 millones, pese a facturar un 28,5% más

Archivo - Porsche - Marijan Murat/dpa - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Porsche Ibérica, la filial de Porsche en España y Portugal, registró un beneficio neto de 6,8 millones de euros en el ejercicio 2024, un 30% menos que en el año anterior, cuando se anotó unas ganancias de más de 9,7 millones de euros.

No obstante, la facturación en el pasado año alcanzó los 564 millones de euros, un 28,5% más en términos interanuales, según las cuentas del Registro Mercantil facilitadas por Informa a Europa Press.

De su lado, el resultado de explotación se situó en 7,8 millones de euros al cierre del año 2024, una cifra inferior en un 28,4% a la que logró la compañía alemana en España y Portugal en el ejercicio de 2023 (unos 10,9 millones de euros).

Los segmentos en los que Porsche opera (CORE) en España y Portugal tuvieron un incremento en la suma de ambos países del 5,48%, inferior al del periodo del 2023, mientras las cifras de entregas de Porsche crecieron un 21,28% pasando de 4.304 unidades a 5.220 en 2024, lo que supone un nuevo récord para el importador.