Porsche reduce un 16% sus entregas mundiales hasta septiembre, con 178.532 vehículos vendidos - Bernd Weibrod/dpa

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma alemana Porsche ha comercializado un total 178.532 vehículos en todo el mundo durante los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un descenso del 16% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando comercializó 212.509 unidades, según los datos publicados por la compañía, que mantiene su estrategia de priorizar la rentabilidad frente al volumen en un contexto de "mercado desafiante".

La evolución de las entregas en el tercer trimestre se mantuvo en línea con la tendencia registrada durante la primera mitad del año. La firma alemana continúa apostando por equilibrar la oferta y la demanda y reforzar el peso de las versiones de mayor valor añadido dentro de su gama.

Por modelos, el Cayenne se mantuvo como el vehículo más vendido de Porsche, con 59.586 unidades entregadas entre enero y septiembre, un 2% menos que en el mismo periodo de 2025. De esta cifra, 7.002 correspondieron a la nueva versión totalmente eléctrica, cuyas primeras entregas a clientes comenzaron durante el verano.

El Macan ocupó la segunda posición, con 51.025 unidades, un 21% menos. De ellas, 23.029 correspondieron a la variante eléctrica, mientras que las 27.996 restantes fueron de la versión con motor de combustión, cuya producción finalizó durante el verano de 2026.

EL PORSCHE 911 AUMENTA SUS ENTREGAS UN 12%

En contraste con la evolución general de la marca, el Porsche 911 registró un crecimiento del 12% en los nueve primeros meses del año, hasta alcanzar las 42.217 unidades entregadas. La compañía destacó también la demanda de las versiones más exclusivas y deportivas de su gama, especialmente las denominaciones GTS, Turbo y GT.

"Esta elevada cuota de mercado de nuestras versiones tope de gama, especialmente dentro de la gama 911, pone de manifiesto el excepcional atractivo de nuestra marca", ha señalado el miembro del Consejo de Administración de Ventas y Marketing de Porsche AG, Matthias Becker.

Por su parte, las entregas del Panamera descendieron un 35%, hasta las 13.714 unidades, mientras que las del deportivo eléctrico Taycan retrocedieron un 31%, con 8.699 vehículos. El 718 Boxster y el 718 Cayman sumaron 3.291 unidades, un 79% menos que un año antes, en un contexto marcado por el final de su producción en octubre de 2025.

CHINA REGISTRA LA MAYOR CAÍDA ENTRE LOS PRINCIPALES MERCADOS

Por regiones, Norteamérica continuó siendo el principal mercado de Porsche por volumen, con 56.088 vehículos entregados, un 13% menos que entre enero y septiembre de 2025. La compañía atribuyó parte de este descenso al cese de la producción de los modelos 718 y a la evolución de las ventas del Macan eléctrico.

En Europa, excluida Alemania, las entregas alcanzaron las 44.949 unidades, un 11% menos, mientras que en el mercado alemán se situaron en 20.954 vehículos, con una caída del 7%.

Los mercados internacionales y emergentes registraron 35.048 entregas, un 19% menos. Por su parte, China experimentó el mayor retroceso entre las principales regiones, con 21.493 unidades, un 33% menos que en los nueve primeros meses del ejercicio anterior.

Porsche señaló que las condiciones del mercado chino continúan siendo difíciles y reiteró su apuesta por una estrategia comercial centrada en el valor de la marca y en el desarrollo a largo plazo, en lugar de priorizar los objetivos de volumen a corto plazo.

En este sentido, Becker afirmó que la estrategia presentada en el 'Día del Mercado de Capitales' establece la hoja de ruta de la compañía para los próximos años, con especial atención a los deportivos de gran atractivo, las versiones derivadas y la ampliación de las opciones de personalización.