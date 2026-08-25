Porsche vende la consultora MHP a Tata Motors y acuerda una colaboración en materia de IA - PORSCHE

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Porsche ha acordado la venta de la consultora de gestión MHP a Tata Consultancy Services (TCS), la división de servicios de TI, consultoría y soluciones tecnológicas del Grupo Tata, como parte de estrategia "Sportwagenschmiede 35", que busca garantizar rentabilidad a la firma alemana.

Al mismo tiempo, Porsche y TCS pretenden establecer una alianza en el ámbito de las soluciones digitales y la inteligencia artificial, para acelerar el desarrollo, la expansión y la integración de aplicaciones de IA en áreas clave del negocio. El objetivo es impulsar aún más la transformación digital de Porsche y aprovechar el potencial adicional en toda la cadena de valor.

La adquisición de MHP por parte de TCS está sujeta a las aprobaciones regulatorias y de competencia habituales. Se espera que la transacción se finalice en los próximos meses. TCS tiene la intención de adquirir MHP en su totalidad como grupo de empresas. Además, MHP conservará su marca y continuará operando como consultora independiente con su nombre actual.

Como parte de TCS, MHP se beneficiará de mayores oportunidades de innovación y desarrollo, lo que le permitirá ofrecer a sus clientes una experiencia adicional. MHP seguirá siendo un socio importante de Porsche para la digitalización y transformación de diversas áreas del fabricante de automóviles deportivos, en particular en lo que respecta a la inteligencia artificial.

MHP emplea a más de 4.500 personas en todo el mundo y su sede central se encuentra en Ludwigsburg, cerca de Stuttgart. La empresa presta servicios a una amplia gama de sectores, incluyendo el automotriz, manufacturero, aeroespacial, de defensa, energético y el sector público.

"En TCS nos complace colaborar con Porsche en su proceso de transformación. Juntos, industrializaremos la IA a gran escala para Porsche, acelerando la innovación en toda la cadena de valor para ofrecer experiencias de movilidad inteligentes y definidas por software del futuro", ha afirmado el consejero delegado y director general de Tata Consultancy Services, K. Krithivasan.