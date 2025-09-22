Porsche y Volkswagen se dejan más de un 6% en Bolsa tras recortar previsiones

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen y Porsche han caído más de un 6% en la Bolsa de Frankfurt al arranque de la sesión de este lunes después de anunciar el pasado viernes un recorte de sus previsiones de ventas, rentabilidad y margen Ebitda para 2025.

En concreto, el precio individual de las acciones de Porsche era de 32,78 euros al arranque de la sesión (un 6,69% menos que el viernes) y el de Volkswagen era de 91,78 euros (un 6,63% menos que el precio de la jornada bursátil anterior).

Según comunicó el pasado viernes, Volkswagen prevé ahora una rentabilidad operativa sobre las ventas de entre el 2% y el 3% en el ejercicio 2025 (anteriormente se situaba entre el 4% y el 5%), así como una liquidez neta de alrededor de los 30.000 millones de euros (por debajo de los 31.000 y 35.000 millones de euros entre los que se preveía que se situaría con anterioridad).

La previsión de ingresos por ventas del grupo se mantiene sin cambios (al nivel del ejercicio anterior) para 2025, aunque ha ajustado también su ambición a medio plazo para la rentabilidad de las ventas del 15% al 17% original a un rango de entre el 10% y el 15%.

Además, debido a las peores perspectivas para Porsche, el resultado operativo de Volkswagen se verá lastrado en 5.100 millones de euros. Esta caída se debe a que Porsche abandonará un proyecto de vehículo desarrollado en colaboración con el Grupo Volkswagen en su forma original e implementará una mayor flexibilidad en los sistemas de propulsión.

PORSCHE RECORTA SU PREVISIÓN DE RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

De su lado, Porsche ha mantenido sin cambios su volumen de ventas para 2025, que se situará entre 37.000 y 38.000 millones de euros, aunque prevé ahora una rentabilidad sobre ventas de hasta el 2%, frente al rango de entre el 5% y 7% que calculaba con anterioridad.

Asimismo, el margen de resultado bruto de explotación (Ebitda) automotriz se situaría entre el 10,5% y el 12,5% (la previsión anterior se situaba entre el 14,5% y el 16,5%).

En materia de dividendos, el comité ejecutivo de Porsche tiene previsto proponer la distribución de un dividendo que superaría significativamente la política de dividendos a medio plazo comunicado. Sin embargo, en términos del importe real, dicha distribución de dividendos sería significativamente inferior a la del ejercicio anterior.

"Con este plan claro, estamos recalibrando la empresa para el éxito a largo plazo en un mundo con condiciones desafiantes. Reconocemos que estas inversiones estratégicas afectan a nuestros resultados financieros a corto plazo, pero son esenciales", ha explicado Porsche.