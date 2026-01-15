El precio medio del eléctrico de ocasión cayó un 10% en 2025, hasta los 31.470 euros

El precio medio del eléctrico de ocasión cayo un 10% en 2025 por encima de los 31.470 euros - COCHES.NET/GANVAM

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de un vehículo eléctrico de segunda mano en 2025 obtuvo una bajada del 10% en su precio promedio sobre hace un año, hasta concluir el ejercicio con una media anual de 31.471 euros, frente a los 35.064 euros de media de 2024, según los datos del informe anual 'ElectricarVO' elaborado conjuntamente por coches.net.

La evolución del precio a lo largo de estos doce meses de 2025 ha sido siempre en negativo en su comparación interanual, con caídas de hasta doble dígito en ocho ocasiones (entre febrero y septiembre). En el último trimestre del año, las bajadas de precio medio han sido algo más moderadas, hasta cerrar con una caída del 6% en diciembre.

Por comunidades autónomas, la evolución de los precios dibuja un escenario mayoritariamente a la baja. A cierre de año, trece de las diecisiete regiones registran descensos en el precio medio del eléctrico de ocasión, en muchos casos de doble dígito. Aragón lidera las caídas (-14,9%), seguida de Galicia (-11,6%) y Murcia (-11,5%). También destacan los retrocesos en Asturias (-11,4%), Comunidad Valenciana (-10,3%), País Vasco (-7,7%) y Andalucía (-7,6%).

Al contrario, cuatro comunidades cerraron el 2025 con incrementos en el precio. No obstante, salvo en Baleares, donde el precio crece un 7,4%, los aumentos son más contenidos en el resto de regiones: La Rioja (+5,2%), Extremadura (+3,4%) y Madrid (+0,7%).

EL MERCADO DE OCASIÓN IMPULSA EL INTERÉS DEL ELÉCTRICO

En 2025 la venta de vehículos eléctricos puros se ha incrementado un 53,3% respecto a 2024. En concreto, en 2025 se han vendido 29.893 unidades, frente a las 19.483 de 2024 y las 12.590 de 2023. Aun así, el porcentaje respecto al total de coches de ocasión vendidos en España (2,21 millones en todo 2025) sigue siendo todavía testimonial (el 1,3%).

Por franja de antigüedad, los más nuevos son, con diferencia, los más vendidos. Los de menos de un año, que representan algo más de uno de cada cuatro (26%), crecieron en 2025 un 36,8%. Y los de entre 1 y 3 años, que suponen el 32,1% del total de los eléctricos de ocasión vendidos, crecieron un espectacular 60,6%.

LAS VENTAS DEL TESLA MODEL 3 CRECEN UN 115%

Tras varios años liderando el mercado de eléctricos de ocasión, el Renault Zoe cede en 2025 el primer puesto al Tesla Model 3, que irrumpe con el mayor crecimiento del año y se sitúa en cabeza del ranking con 2.416 unidades (+115% interanual).

El Renault Zoe pasa al segundo lugar, con 1.234 unidades (+8%), seguido del Fiat 500e (1.143; +87%). Cierran el 'top cinco' el Mercedes-Benz EQA (1.138; +79%) y el Mini Hatchback (1.081; +38%).