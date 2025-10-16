El precio de los seguros de coche sube un 12,8% en el tercer trimestre, hasta una prima de 1.005 euros

De media, los españoles gastaron 110 euros más al año en los seguros de coche en el tercer trimestre de 2025

El precio de los seguros de coche aumentó un 12,28% en el tercer trimestre de 2025, en comparación con el tercer trimestre del año anterior, alcanzando una prima media de 1.005,62 euros, según los datos del 'Índice de precios del seguro de coche' elaborado por Kelisto.es a partir de, aproximadamente, 23.000 tarificaciones mensuales de los usuarios en el comparador de la web del ahorro.

Mientras, el encarecimiento intertrimestral ha sido solamente del 1,49%, lo que indica que este producto asegurador sigue en la senda de la estabilización. Sin embargo, los años consecutivos de continuos aumentos colocan la prima media de estos tres meses en máximos históricos de 1.005,62 euros.

La modalidad de terceros ampliado, la más contratada por los conductores españoles y de coberturas medias, baja de precio por segundo trimestre consecutivo, en un 6,09% en tasa interanual y un 0,07% en tasa intertrimestral, colocándose en los 527,18 euros frente a los 561 de 2024.

Por el contrario, la modalidad de todo riesgo sin franquicia se mantiene disparada, con un aumento interanual de precio del 26,72% y una prima media de 3.251 euros.

El análisis muestra la evolución de los precios de las primas en los distintos tipos de pólizas (terceros, terceros ampliado y todo riesgo), sin valorar coberturas y servicios. Este índice de precios del seguro de coche analiza información de más de 20 compañías del mercado asegurador.

Entre modalidades, se observan muchas diferencias. Por ejemplo, el seguro a terceros, el más básico, se encarece un 12% por segundo trimestre consecutivo, pasando de una prima media de 442 euros a otra de casi 500 euros; y el todo riesgo sigue con su escalada histórica (+26,72%, más de 3.200 euros de cuota promedio y un aumento de 685 euros anuales).

La tendencia se atenúa en el caso de la evolución intertrimestral. Los seguros de coche a terceros y terceros ampliado se mantienen prácticamente igual (-0,88% y -0,07%, respectivamente) mientras que el todo riesgo vuelve a subir de costes, en esta ocasión en un 3,04%.

Con respecto a la evolución mes a mes, agosto de 2025 fue el mes que más incrementos de costes registró, con una media del 2,75%. El todo riesgo se encareció este mes casi un 5%, mientras que durante el resto de meses no superó el 2% de incremento.

De media, los españoles gastaron 110 euros más al año en los seguros de coche en el tercer trimestre de 2025 como consecuencia de la subida de precios experimentada en comparación a 2024.

Teniendo en cuenta que, según datos de la patronal Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), el 79% de los hogares del país cuenta con una póliza de este tipo, el sobrecoste de esta subida para el total de los conductores alcanza los 1.630 millones de euros.