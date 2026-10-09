El precio del turismo usado sube un 3,2% en septiembre, hasta los 13.403 euros, según Ancove

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MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio medio del turismo de segunda mano en España se situó en septiembre en 13.403 euros, lo que supone un incremento del 3,2% respecto al mismo mes de 2025, según los datos publicados por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove), que apuntan a una moderación de las subidas en el mercado de ocasión.

En comparación con agosto, el precio de los turismos usados descendió un 0,5%. Así, el importe medio de septiembre quedó por debajo de la media de los nueve primeros meses del año, situada en 13.410 euros, un 3,3% más que en el mismo periodo de 2025.

Ancove destaca que el encarecimiento interanual registrado en septiembre se sitúa por debajo de la evolución de los precios generales, en un mes en el que la inflación alcanzó el 4,9%, según los datos recogidos por la asociación.

LOS COCHES DE MÁS DE OCHO AÑOS, LOS QUE MÁS SE ENCARECEN

Los turismos de más de ocho años continúan presionando al alza los precios del mercado de ocasión. Este segmento registró un incremento interanual del 6,2% en septiembre, hasta alcanzar un precio medio de 11.178 euros, un 0,3% más que en agosto. Estos vehículos representaron el 64,6% de las compras del mes.

Por tramos de precio, las ventas de turismos de más de 36.000 euros aumentaron un 11,2% interanual y ya representan el 6,2% del mercado, frente al 5,6% de septiembre del año pasado. También crecieron las operaciones con vehículos de entre 21.000 y 28.000 euros, un 4,6%, y las de entre 28.000 y 36.000 euros, un 8,5%.

En el extremo opuesto, las ventas de coches de menos de 3.000 euros cayeron un 5,3%. Los vehículos de menos de 6.000 euros, no obstante, siguen suponiendo algo más de un tercio del mercado.

En conjunto, las ventas de turismos usados descendieron un 0,6% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, según los datos de Ancove.

LA RIOJA REGISTRA LA MAYOR SUBIDA AUTONÓMICA

Por comunidades autónomas, La Rioja anotó el mayor incremento interanual del precio medio de los turismos usados, con un 6,7%, seguida del País Vasco, con un 5,3%, y Andalucía, con un 4,8%. Canarias fue la única comunidad en la que descendió el precio, un 1,9%.

La Comunidad de Madrid registró un precio medio de 15.319 euros, el más elevado entre las comunidades, con un aumento interanual del 2,7%. En el conjunto de los turismos de más de ocho años, las subidas fueron generalizadas y alcanzaron su máximo en La Rioja, con un 12,4%, mientras que Baleares presentó el menor incremento, del 0,7%.

Por provincias, Teruel encabezó las subidas, con un 13,6%, seguida de Palencia, con un 13,3%, y Soria, con un 10,7%. Los descensos se limitaron a Valladolid, las dos provincias canarias, Ceuta y Melilla, donde la caída alcanzó el 6% y el 3,9%, respectivamente.

ANCOVE PIDE AYUDAS PARA VEHÍCULOS USADOS DE MENOS DE CINCO AÑOS

Ante la evolución del mercado, Ancove ha reclamado a los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales para los comicios del 29 de noviembre un plan de rejuvenecimiento del parque automovilístico que contemple ayudas para la compra de vehículos de segunda mano de menos de cinco años, sin distinción de motorización.

La asociación también ha expresado su preocupación por la continuidad de los planes de ayudas a la compra de vehículos eléctricos tras la convocatoria electoral.

"Hacemos un llamamiento para que el vehículo de segunda mano esté presente en el programa electoral de todos los partidos y se establezca un plan de ayudas a la adquisición de unidades de menos de cinco años que contribuya a rejuvenecer el parque, sin distinciones de motorizaciones", ha señalado el presidente de Ancove, Eric Iglesias.