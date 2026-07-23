El precio del vehículo de segunda mano sube un 6% en el primer semestre y supera los 31.660 euros

Archivo - El precio del vehículo de segunda mano sube un 6% en el primer semestre superando los 31.660 euros - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de oferta de un vehículo eléctrico de ocasión se situó en 31.661 euros al cierre del semestre, un 6% más, rompiendo una tendencia de 15 meses consecutivos de descensos interanuales, según el informe ElectricarVO elaborado por coches.net en colaboración con Ganvam.

Se trata de la tercera subida registrada en lo que va de año, un comportamiento que, según el estudio, apunta a una estabilización del mercado impulsada por el mayor peso de los vehículos seminuevos.

Pese a este incremento de precios, tanto la oferta como la demanda continuaron creciendo. La oferta aumentó un 9,5% respecto al primer semestre de 2025 y casi la mitad de los vehículos anunciados (47,2%) correspondieron a modelos con entre uno y tres años de antigüedad.

El mayor repunte de la demanda se produjo en abril, con un incremento del 106,7%, después de que el precio de la gasolina de 95 octanos alcanzara en marzo los 1,629 euros por litro, el nivel más alto registrado en España.

Por comunidades autónomas, Extremadura, Asturias y Aragón lideraron el crecimiento de la demanda de eléctricos de ocasión, mientras que Baleares, Cantabria y La Rioja fueron las únicas regiones en las que descendió el interés por este tipo de vehículos.

LAS VENTAS DE ELÉCTRICOS DE OCASIÓN ASCIENDEN UN 45% EN EL SEMESTRE

Las ventas de eléctricos también mantuvieron una evolución favorable. Entre enero y junio se comercializaron 18.677 vehículos eléctricos de ocasión, un 45% más que en el mismo periodo del año anterior.

La mayor parte de las operaciones correspondió a vehículos seminuevos o con entre uno y tres años de antigüedad, mientras que el Tesla Model 3 se consolidó como el modelo eléctrico de ocasión más vendido, seguido por otros modelos de Tesla y el Renault Zoe.

En paralelo, el estudio de percepción elaborado por coches.net refleja que el mercado de segunda mano gana protagonismo entre quienes planean adquirir un vehículo eléctrico. Aunque el 58% de los potenciales compradores sigue prefiriendo un coche nuevo, un 42% ya contempla acudir al mercado de ocasión. Además, el 98% de los actuales propietarios de un vehículo eléctrico afirma que volvería a comprar uno.

No obstante, las principales barreras para la expansión del vehículo eléctrico continúan siendo la infraestructura de recarga y la autonomía. El 70% de los encuestados considera insuficiente la red de puntos de carga de su ciudad y muestra preocupación por el coste de sustitución de la batería.

Asimismo, el informe señala que las Zonas de Bajas Emisiones influyen en la decisión de compra del 58% de los potenciales compradores y que el 51% adquiriría un vehículo eléctrico si existieran mayores ayudas públicas. En este contexto, coches.net y Ganvam reclaman la puesta en marcha de un plan nacional de renovación del parque automovilístico que incluya incentivos para la compra de vehículos usados de hasta cinco años de antigüedad, con el objetivo de acelerar la descarbonización del parque móvil español.