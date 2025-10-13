Los Premios Compromiso con la Sostenibilidad en la Posventa amplían plazo para presentar candidaturas

Archivo - Las asociaciones empresariales de la posventa convocan a la V Edición de los "Premios con la Sostenibilidad". - SERNAUTO - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las entidades organizadoras de la quinta edición de los Premios Compromiso con la Sostenibilidad en la Posventa --Sernauto y Ancera, junto con las asociaciones de talleres Cetraa y Conepa, en colaboración con Ifema Motortec-- han acordado ampliar el plazo de presentación de candidaturas con el objetivo de facilitar la participación de las empresas.

La nueva fecha límite será el próximo 31 de octubre. Los fabricantes de componentes de automoción, distribuidores de recambios, talleres y empresas de mantenimiento, así como reparación de vehículos que deseen participar, tendrán así dos semanas más de plazo para presentar los proyectos con los que hayan contribuido a impulsar la sostenibilidad en la posventa de automoción.

Desde la organización de los premios, recuerdan que este año se volverá a hacer entrega de un Premio especial MicroPyMe a una sola empresa de entre 1 y 10 trabajadores que promueva la sostenibilidad en sus actividades.

Además, en esta quinta edición, se añade el Premio a las iniciativas de 'Aliados estratégicos de la posventa', un reconocimiento que nace del amplio y diverso conjunto de actores que conforman el sector, y que pretende dar visibilidad a la labor de las empresas de servicios tecnológicos o de formación que desempeñan un papel clave en la transformación sostenible de la posventa.

Asimismo, en esta quinta edición, los premios han querido incorporar la solidaridad gracias a la colaboración a largo plazo con la ONG Karit. Para ello, quieren contribuir en la creación de una escuela de mecánicos para las nuevas generaciones en Burkina Faso, con el fin de proporcionar formación de calidad y dar una salida laboral a jóvenes sin recursos en situación de pobreza.

La entrega de premios se llevará a cabo el 16 de diciembre en Ifema Madrid, durante el evento de Navidad organizado por las asociaciones y Motortec.