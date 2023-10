Presidenta de Navarra afirma que la electrificación y la inversión en Volkswagen "garantizan su futuro"

PAMPLONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este jueves que la electrificación de la planta de Volkswagen Navarra "garantiza el futuro", así como que la inversión de mil millones es "futuro" y ha señalado que "la flexibilidad de la Euro7 -normativa europea de emisiones- supone que ese valle" de producción "pueda ser menor". "Seguramente será un impacto menor al inicialmente previsto", ha dicho.

En respuesta a una pregunta de EH Bildu en el pleno del Parlamento de Navarra, Chivite ha manifestado que "no se ha hablado de 400 despidos, ese no ha sido el término". "La electrificación y la flexibilidad de la normativa europea Euro7 garantizan el futuro de Volkswagen y no es que lo diga yo, sino la empresa y el comité", ha señalado. "Que haya valles de producción cuando hay cambios para nuevos modelos es lo habitual, pero en esta transformación que es más profunda siempre estaba prevista una bajada de producción durante un tiempo para después recuperar la actividad y tener la planta a pleno rendimiento", ha añadido.

Según ha precisado, "ese valle puede ser menor, seguramente será un impacto menor al inicialmente previsto" en la planta de Landaben; y "hay una propuesta de CCOO y LAB para que incluso sea menor". "La empresa ha dicho que en 2027 y 2028 se podrá llegar a los 350.000 vehículos y a unos niveles de empleo similares a los actuales", ha comentado.

Chivite ha continuado señalando que "como han dicho los sindicatos, tienen que negociar cómo afrontar la transición para que se haga de la manera menos traumática posible" y se ha mostrado "respetuosa con el ámbito de negociación colectiva". "El Gobierno de Navarra siempre apoyará el empleo de calidad y la inversión para Navarra", ha manifestado, para agregar que "no hay más que observar lo que está pasando en otros países y otras CCAA para dimensionar lo que está pasando aquí".

Ha incidido la presidenta en que "la electrificación de la planta de Landaben garantiza el futuro, la inversión de mil millones en la planta de Landaben es futuro". "Todo lo que dijimos que pasaría está pasando, a pesar de las mentiras de algunos", ha indicado, para afirmar que "siempre hemos dicho la verdad". "En los planes de electrificación se planteaba la bajada de producción y por eso hemos trabajado y mucho en todos lo niveles institucionales", ha aseverado.

Por su parte, la parlamentaria de EH Bidu Laura Aznal ha señalado que "externalizar el montaje de baterías es no apostar por la planta de Volkswagen en Navarra, es restar competitividad a la fábrica frente a competidores externos e internos". "El Gobierno de Navarra dio 40 millones a Volkswagen para liberar espacios y afrontar el proceso de electrificación y quiero preguntar a qué se va a destinar esa superficie que se ha liberado", ha dicho.

Ha señalado que "la penetración del vehículo eléctrico en el mercado no está siendo como estaba previsto" y ha indicado a la presidenta que "yo en su lugar hace meses que hubiera ido a Alemania para reunirme con las personas que van a decidir de primera mano el plan de futuro para esta planta".

Aznal no ha querido hablar de alarmismo "porque se está negociando un convenio, pero sí de rigor y mirada global porque cuando dependemos de multinacionales hay que levantar la mirada del mapa y ver dónde se toman las decisiones".