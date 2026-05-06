Pujol (Ficosa) recompra la participación de Panasonic en Ficosa Internacional

Archivo - Sede de Ficosa en Viladecavals (Barcelona) - FICOSA - Archivo

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Ficosa, Javier Pujol, ha recomprado la participación de Panasonic en Ficosa Internacional, a través del vehículo de inversión M&J Inv, de manera que la totalidad del capital de la compañía queda en manos de un miembro de la familia fundadora, informa la empresa en un comunicado este miércoles.

Panasonic compró el 49% de Ficosa en 2015 y elevó la participación hasta el 69% en 2017, y la empresa ha asegurado que "la colaboración ha contribuido de forma relevante a la evolución tecnológica de Ficosa y al desarrollo de capacidades estratégicas".

Pujol ha explicado que la operación permite iniciar una nueva etapa que les permitirá "estar mejor posicionados para los retos que presenta el futuro".

El objetivo de la empresa es "ganar agilidad, reforzar su foco estratégico y situarse en una mejor posición" para seguir desarrollando su negocio principal, así como avanzar en nuevos productos e impulsar la diversificación.

Para ello, la hoja de ruta se basa en los ejes de innovación, talento y globalización, y está previsto que la filial Idneo dé "un paso más en su proceso de internacionalización".