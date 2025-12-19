Renault acoge con satisfacción la mejora de su calificación de crédito 'BBB-' por parte de S&P

Archivo - Renault acoge con satisfacción la mejora de su calificación de crédito "BBB-" de S&P Global Ratings - Uli Deck/Deutsche Presse-Agentur / DPA - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Renault Group ha recibido con satisfacción que la agencia S&P Global Ratings haya mejorado la calificación crediticia a largo plazo de Renault a 'BBB-' "con perspectiva estable".

Para la compañía, el cambio de calificación a la categoría 'investment grade' "refleja el éxito de la renovación de la gama de productos de Renault Group, su estrategia multienergía (vehículos eléctricos, térmicos e híbridos) y su continua expansión internacional".

Además, añade que esta nueva calificación expresa "la resiliencia del modelo de negocio del grupo y su sólido perfil de liquidez".

"Nos complace la mejora de nuestra calificación crediticia por parte de S&P Global Ratings. Esto refleja los importantes avances que Renault Group ha logrado en la mejora de su rentabilidad y el fortalecimiento de su generación de cash flow y perfil de liquidez. Esta mejora es un justo reconocimiento a la exitosa transformación del Grupo, liderada por nuestros equipos en los últimos años, ha declarado el consejero delegado del Renault Group, François Provost.

"Mantenemos nuestro firme compromiso con el crecimiento rentable, centrándonos en la creación de valor para nuestros empleados, accionistas y socios, manteniendo al mismo tiempo una rigurosa política financiera", ha añadido Provost.

S&P elevó ayer jueves la calificación crediticia de Renault a 'BBB-' gracias a las sólidas perspectivas de flujo de caja libre durante al menos los próximos dos años. En concreto, la agencia crediticia prevé que el flujo de caja libre (FOCF) de Renault sobre ventas se mantendrá cercano al 2% durante los próximos dos años. Si bien esto representa una marcada disminución en comparación con el nivel cercano al 4% registrado en 2023-2024, es consistente con una calificación de 'BBB-'.

Por su parte, "la perspectiva estable" de S&P indica que Renault pueda soportar las débiles condiciones del mercado europeo sin que sus indicadores crediticios ni su liquidez se deterioren significativamente.

"Es probable que la compañía lo logre gracias a las mejoras significativas en la gestión de la combinación de modelos y los costes durante los últimos dos años, impulsadas por los lanzamientos al mercado tanto en el segmento de vehículos eléctricos como en el de motores de combustión interna", añadió la agencia.

S&P Global Ratings ha apuntado que podría rebajar la calificación si observan un debilitamiento significativo de la posición competitiva de Renault en Europa. Esto podría deberse a la creciente competencia de los fabricantes chinos, posiblemente combinada con condiciones más desfavorables en el mercado automovilístico.

Asimismo, aunque S&P no lo ve probable a corto plazo, podría elevar la calificación de Renault si la compañía logra expandirse internacionalmente y consolidar sus alianzas, a la vez que protege su cuota de mercado en su mercado local, Europa.