Renault anuncia el regreso de la producción del modelo Duster en India para enero de 2026 - RENAULT

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renault ha oficializado el regreso del Duster a partir de enero de 2026 a India, uno de los principales mercados internacionales de la firma francesa y en el que este modelo fue lanzado en 2012, alcanzando más de 200.000 unidades en el país.

Duster creó el segmento SUV en su momento y fue pionero en la categoría B+ SUV, que hoy representa cerca de una cuarta parte del mercado de turismos en el país. Este éxito se enmarca en un contexto más amplio, ya que Renault ha vendido cerca de 2 millones de unidades en más de cien países en todo el mundo.

"Renault Duster es mucho más que un nombre: es una auténtica leyenda. Símbolo de aventura, fiabilidad e innovación, su regreso refleja nuestro compromiso con el mercado indio y nuestra voluntad de ofrecer vehículos que respondan a las necesidades de nuestros clientes", ha destacado el consejero delegado de Renault en India, Stéphane Deblaise.

El lanzamiento de Nuevo Duster en India se integra en los objetivos del plan internacional de Renault fuera de Europa, bautizado como 'International Game Plan 2027'. Este plan busca ofrecer vehículos diseñados, desarrollados y producidos lo más cerca posible de los mercados de comercialización para satisfacer mejor las expectativas de los clientes.

El nuevo Renault Duster será ensamblado en la planta de Chennai, al este de India. Tras América Latina, Corea del Sur, Turquía y Marruecos, la marca activa su quinto y último centro industrial fuera de Europa como parte de su ofensiva internacional.

En 2024, India fue el mercado automovilístico de mayor crecimiento (+7%). Actualmente es el tercer mercado más grande del mundo, lo que representa un gran potencial de expansión para la marca Renault.