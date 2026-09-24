Renault cerrará este viernes en Valladolid para adaptar la producción al mercado

Planta de Renault en Valladolid donde se fabrican los modelos Captur y Symbioz - RENAULT

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renault parará su producción en la jornada de mañana, viernes 25 de septiembre, en Valladolid con el objetivo de adaptar la producción a la actual demanda en Europa.

Según informan desde la empresa a Europa Press, se trata de una parada temporal de la actividad que permitirá adaptar la producción a las fluctuaciones actuales de la demanda en Europa.

En el caso de la planta de Valladolid esta medida afectará a los dos turnos y medio que conforman la cadena de producción en este momento del año. En esta planta se fabrican los modelos de la marca Renault Captur y Symbioz.