El Renault 8 Gordini regresa en un nuevo prototipo de propulsión eléctrica de 270 CV

Renault 8 Gordini - RENAULT

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renault ha presentado este jueves un nuevo concepto de su clásico modelo Renault 8 Gordini, un coupé de dos puertas que recuerda a un coche de rally actual, inspirado en el icónico modelo del año 1964, ahora en versión 100% eléctrica.

Durante los últimos cinco años, Renault ha estado explorando sus 128 años de historia, reinterpretando algunos de sus modelos más emblemáticos mediante creaciones únicas. Con estos proyectos, la marca sigue dando vida a su patrimonio.

Tras modelos como el R5, el R4 o el Renault Twingo, la firma francesa trae ahora el Renault 8 Gordini, impulsado por un motor eléctrico de 270 CV y de 4,12 metros de largo, 1,88 metros de ancho y 1,27 metros de alto, con proporciones especialmente compactas y dinámicas.

El prototipo equipa llantas de 19 pulgadas delante y de 20 pulgadas detrás. Su frontal agresivo, acentuado por una firma en forma de V y seis faros, refuerza su personalidad. La zaga es ancha, musculosa y fuertemente esculpida, evocando la arquitectura de motor trasero y propulsión que caracterizaba al modelo original.

"Para reforzar aún más su carácter deportivo, la parte trasera presenta una ligera inclinación descendente, inexistente en el modelo histórico. La elección de ruedas traseras más grandes crea una sensación visual de impulso hacia adelante, un guiño a la arquitectura trasera que hizo tan divertido de conducir al modelo original", ha resumido el respomnsable de Diseño de Renault, Alexandre Malval.

Asimismo, se han eliminado numerosas líneas de unión para reforzar la pureza escultórica del diseño. El frontal, por ejemplo, carece de junta visible para el capó, que puede desmontarse de una sola pieza como en algunos coches de competición.

Aunque sus proporciones apenas recuerdan al modelo original, numerosos elementos de diseño han sido reinterpretados de forma contemporánea. La tipografía del nombre Gordini se inspira en la del Renault 8 Gordini de 1964 y recupera las estrías características del emblema original.

Esta firma visual se acompaña de un nuevo emblema '8', compuesto por ocho segmentos. Por su parte, el color del concept car se inspira en el Bleu de France, el tono emblemático del Renault 8 Gordini original. Esta reinterpretación moderna utiliza una construcción de tres capas que combina nácar y un ligante teñido de azul para aportar mayor profundidad y riqueza visual.