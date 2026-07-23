Archivo - Renault Group mantiene sus ventas estables hasta junio y sube al 52% el peso de electrificados en Europa - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo Renault comercializó 1,16 millones vehículos en todo el mundo durante el primer semestre de 2026, un 0,4% menos que en el mismo periodo del año anterior, en un contexto en el que el fabricante reforzó su estrategia de priorizar la rentabilidad de las ventas y aceleró la electrificación de su gama.

El grupo francés destaca que la evolución de las ventas refleja la complementariedad de sus marcas Renault, Dacia y Alpine, así como su apuesta por el canal de clientes particulares y por la mejora del valor de sus operaciones frente al crecimiento del volumen.

En los mercados internacionales, las ventas de turismos y vehículos comerciales ligeros crecieron impulsadas por la marca Renault, que registró un aumento del 2,8% y encadenó un segundo ejercicio consecutivo de crecimiento. Entre los principales mercados, las ventas aumentaron un 61,2% en India, un 15,4% en Turquía, un 13,7% en Marruecos y un 5,3% en Brasil.

En Europa, Renault Group matriculó 821.092 turismos y vehículos comerciales ligeros entre enero y junio, un 1,3% menos que en el primer semestre de 2025.

Por marcas, Renault incrementó sus ventas un 2,6%, hasta las 528.849 unidades, lo que le permitió mantener la segunda posición en el mercado europeo. Además, el Renault 5 se consolidó como el vehículo eléctrico más vendido del segmento B en Europa.

Dacia comercializó 284.021 vehículos, un 8,7% menos que un año antes, aunque mantuvo su presencia entre las tres marcas con mayor volumen de ventas a clientes particulares en Europa. El Sandero continuó siendo el turismo más vendido del continente considerando el conjunto de canales de comercialización.

Alpine, por su parte, registró un semestre récord con 8.222 unidades vendidas, un 67,6% más, impulsada por el Alpine A290 y por el inicio de las entregas del nuevo A390.

En el segmento de vehículos comerciales ligeros, Renault elevó un 11,7% sus ventas en Europa, en un mercado que creció un 2,1%, gracias al comportamiento de la gama Master, consolidando la segunda posición de la marca en este mercado.

Del mismo modo, el conglomerado galo ha señalado que el 60% de sus turismos vendidos en los principales mercados europeos correspondieron a clientes particulares, lo que supone un incremento de 3,8 puntos porcentuales respecto al año anterior y un nivel 17,7 puntos superior al conjunto del mercado.

LA MITAD DE LAS VENTAS EN EUROPA FUERON ELECTRIFICADAS

En materia de electrificación, el grupo elevó hasta el 52% la cuota de vehículos electrificados (puntualizando que el grupo galo contabiliza los híbridos como electrificados) sobre el total de sus ventas de turismos en Europa durante el primer semestre, lo que representa un incremento de 8,2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025. De ese porcentaje, el 18,8% correspondió a vehículos 100% eléctricos.

En la marca Renault, dos de cada tres vehículos vendidos en Europa fueron electrificados, con una cuota del 66,3%, mientras que los modelos completamente eléctricos representaron el 26,6% de sus ventas, impulsados por el Renault 5 E-Tech eléctrico, el Renault 4 E-Tech eléctrico y el Scenic E-Tech eléctrico.

En Dacia, los vehículos electrificados alcanzaron el 30,8% de las ventas, mientras que las matriculaciones de modelos híbridos aumentaron un 30,2%, impulsadas por Duster y Bigster.

En el caso de Alpine, más del 80% de las ventas ya correspondieron a vehículos completamente eléctricos, favorecidas por el comportamiento del A290 y la llegada al mercado del A390.

NUEVAS OFENSIVAS DE PRODUCTO

De cara al segundo semestre, Renault Group prevé continuar con su ofensiva de producto con el lanzamiento del Renault Twingo E-Tech eléctrico y del Renault Duster en India.

Igualmente, antes de final de año, se sumarán el Renault Trafic Van E-Tech eléctrico, el Renault Niagara para América Latina, una nueva motorización híbrida para el Dacia Sandero, el nuevo Dacia Spring, el Dacia Striker y el Alpine A390 GTS.