Renault se plantea parar en Palencia del 1 al 18 de octubre para adaptar la producción al mercado

Archivo - Proceso se producción del nuevo Renault Asutral en la factoria de Villamuriel (Palencia). - RENAULT ESPAÑA - Archivo

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renault plantea parar su factoría en Villamuriel de Cerrato (Palencia) del 1 al 18 de octubre con el objetivo de adaptar la producción a la demanda en Europa.

Según informan desde la empresa a Europa Press, de momento, solo es una de las hipótesis que maneja en estos momentos. La decisión, en todo caso, se comunicará en los plazos establecidos por el convenio.

La parada temporal de la actividad, según las mismas fuentes, permitiría adaptar la producción "a las fluctuaciones actuales de la demanda en Europa", para ajustar, de esta manera, "los volúmenes fabricados a las necesidades reales del mercado y contribuir a mantener la competitividad y la eficiencia de la planta".

En las instalaciones de Villamuriel se producen modelos como el Austral, Espace y Rafale.