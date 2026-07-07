Renault rechaza dos intentos de la china BYD para entrar en su accinariado, según 'Les Echos'

Archivo - Renault rechaza dos intentos de BYD para entrar en su accinariado, según el medio francés 'Les Echos' - Bastien Roux / Dppi / Afp7 / Europa Press

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fabricante francés Renault ha rechazado dos intentos para adquirir una participación en su accionariado por parte del grupo automovilístico chino BYD, según publica el rotativo francés 'Les Echos'.

Tras conocerse esta información, los acciones de Renault se encuentran avanzando más de un 2% en la Bolsa de París, reflejando la reacción positiva de los inversores a esta negativa.

Según la información publicada, el primer acercamiento se produjo en 2024 y un segundo intento tuvo lugar en otoño de 2025. En ambos casos, Renault habría rechazado la operación.

De acuerdo con 'Les Echos', la negativa del fabricante francés respondería a una estrategia orientada a mantener el control de la compañía y preservar su independencia en el mercado europeo, en un contexto marcado por el creciente interés de los fabricantes chinos por reforzar su presencia en la industria automovilística del continente.

El conglomerado francés Renault Group --Renault, Alpine y Dacia-- quiere seguir su hoja de ruta propia de cara al 2030 siguiendo su plan 'futuREady', con el que aspira a lograr dos millones de ventas en todo el mundo para esta fecha. Igualmente, el fabricante contempla una ofensiva de producto para los próximos cinco años con el lanzamiento de 36 nuevos modelos --12 de ellos en Europa--, de los cuales 16 serán totalmente eléctricos.

El supuesto interés de BYD se produce en un momento de intensa competencia en el sector de la automoción, especialmente en el segmento del vehículo eléctrico, donde los fabricantes chinos han acelerado su expansión internacional mediante inversiones, alianzas y el desembarco de nuevos modelos en Europa.