El 'rent a car' incrementa un 4,32% sus matriculaciones en 2025, con 216.602 operaciones

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'rent a car' ha cerrado 2025 con un crecimiento total del número de matriculaciones del 4,32% --entre turismos e industriales--, cerrando el ejercicio con una cifra de 216.602 unidades, según datos de la consultora MSI para Feneval.

En lo que respecta al canal de particulares, éste cierra el año con un aumento del 17,43%, hasta las 579.284 matriculaciones. En el caso del canal de empresas, crece un 11,59%, con 537.631 matriculaciones.

En cuanto al último mes del año, diciembre cerró con 11.035 unidades, un 34,63% menos con respecto al mismo mes del pasado ejercicio.

A lo largo del mes de diciembre y, dentro del canal RAC, los vehículos alternativos de gas licuado con petróleo (GLP) fueron los que más aumentaron en sus matriculaciones, un 2.252,63%. Tras ellos, los eléctricos, con una subida del 27,91%. Por su parte, las mayores caídas corresponden a los gas natural comprimido (GNC), con una disminución del 100%, seguidos por los diésel/eléctrico enchufable, con un 83,33% menos.

Por otro lado, a lo largo del último mes del año, los vehículos con motorización gasolina (44,55%) copan la mayor cuota del mercado, seguidos por los diésel (17,16%). En cuanto a los vehículos de motorización plenamente eléctrica, su cuota total en el mercado se sitúa en el 5,98%.

En el cómputo anual total, los vehículos gasolina mantienen la primera posición, con una cuota total en el mercado del 41,33%. Sin embargo, los vehículos de gasolina 'mild hybrid' (20,36%) arrebatan la segunda posición a los diésel. Los eléctricos, por su parte, cierran su cifra anual en un 3,21%.