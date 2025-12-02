La rentabilidad de los concesionarios se mantiene en el 1,38% en el tercer trimestre del año

Archivo - Servicio posventa del grupo automotriz Stellantis - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los concesionarios españoles mantienen en el tercer trimestre del año la senda de recuperación iniciada durante la primera mitad de 2025 y logran una rentabilidad antes de impuestos (BAI sobre facturación) del 1,38%, en línea con los niveles alcanzados en el segundo trimestre y claramente por encima de los registros del año pasado

Según el informe de Actividad de Concesionarios Españoles, elaborado por Snap-on Business Solutions para Faconauto, este indicador confirma que los concesionarios no solo han recuperado volumen, sino que lo hacen con una eficiencia operativa creciente. Además, el porcentaje de concesionarios en pérdidas continúa descendiendo, hasta situarse en el 26,2%, lejos del 34,5% registrado en el mismo periodo del año pasado.

Faconauto considera que estos resultados confirman la solidez del ritmo comercial del sector, especialmente en el área de ventas, y la buena gestión del gasto, que se mantiene en niveles sensiblemente inferiores a los de 2024.

Los datos del tercer trimestre muestran que el impulso de las matriculaciones sigue siendo determinante para el desempeño de los concesionarios. El informe destaca que los niveles de venta se acercan ya a volúmenes óptimos para las actuales estructuras, especialmente gracias al dinamismo del canal particular.

En detalle, la rentabilidad del vehículo nuevo alcanzó el 3,4%, mientras que el vehículo de ocasión fue uno de los protagonistas del trimestre, al situarse en el 3,6%, impulsado por el buen comportamiento de los modelos de baja antigüedad. En conjunto, el área comercial presenta un resultado del 3,4%.

Desde el punto de vista estructural, el vehículo nuevo concentra el 66,8% de la facturación del concesionario, aunque solo aporta el 11,8% del resultado, mientras que el vehículo de ocasión, con un peso del 17,4% en la facturación, contribuye con un relevante 32,3% del resultado total. Esta diferencia subraya el mayor peso relativo del VO en la rentabilidad del área comercial.

POSVENTA: ESTABILIDAD EN RECAMBIOS Y MECÁNICA

El informe muestra que la posventa continúa siendo una palanca estratégica, aunque con evoluciones distintas según el departamento. Recambios presenta una rentabilidad del 15,7%, apoyada en un volumen sólido de actividad; representa el 10,9% de la facturación, pero aporta un 42,8% del resultado total, lo que confirma su papel esencial en la cuenta de explotación.

El taller mecánico, con una rentabilidad del 16,2%, mantiene un comportamiento estable y aporta el 13,1% del resultado, partiendo de un peso del 4,9% en la facturación.

Por su parte, carrocería es el departamento más afectado del trimestre, y su rentabilidad se sitúa en el 11,7%, reflejando un retroceso respecto al año anterior. Esta caída coincide con un tercer trimestre tradicionalmente más débil para el taller y con un descenso en las horas facturadas en comparación con 2024. En conjunto, la posventa alcanza una rentabilidad del 15,5%, consolidándose como el principal sostén de los resultados del concesionario.

Por otro lado, el tercer trimestre confirma que los gastos indirectos siguen muy por debajo de los registros de 2024, representando solo el 4,1% de la facturación, una reducción significativa frente al ejercicio anterior. Esta contención del coste estructural continúa siendo un elemento clave para sostener la rentabilidad del trimestre.

Para Faconauto, estas cifras muestran una mejora estructural en el funcionamiento de los concesionarios, apoyada en el dinamismo del mercado, la estabilidad de la posventa y una gestión más eficiente de los gastos. La patronal considera que el cierre de año dependerá de la evolución de los márgenes comerciales, el comportamiento final de las matriculaciones de vehículos electrificados y, en general, de si se confirma la buena evolución de la demanda.