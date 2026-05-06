El renting de automoción genera 128.971 operaciones hasta abril, un 15,9% más, según AELR

Archivo - Llaves de un vehículo. - AELR - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El renting de turismos, vehículos industriales, vehículos agrícolas y todoterrenos registró 128.971 operaciones hasta abril de 2026, un 15,9% más que en igual mes del año pasado, según las cifras facilitadas por la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR).

Esta cifra supone que algo más de 1 de cada 5 vehículos, el 23,2%, que se matricularon en España en los cuatro primeros meses del año lo fueron mediante renting.

Por segmentos, el renting de turismos aumentó el 17,8%, hasta 105.998 operaciones, mientras que se firmaron en renting 18.527 furgonetas, un 8,5% más. Por su parte, se suscribieron 1.922 operaciones de renting de todo terrenos, con un descenso del 21,1%.

Los contratos de renting sobre camiones sumaron 1.781, un 42,5% más, y las operaciones sobre autobuses fueron 56, un 16,6% más. De su lado, el renting agrícola movilizó 687 operaciones, un 50% más que en el igual periodo del año pasado.

Si se comparan las cuotas de vehículos adquiridos en renting respecto al total de matriculaciones del periodo considerado por tipos de propulsión, se observa un peso muy parecido de los diferentes grupos o modalidades. Los vehículos a diesel lideran esta comparación, con el 26,1% de cuota, seguidos a escasa distancia por los que van a gasolina, 23,9%, y el pujante segmento de los eléctricos más GLP, con el 23,8% de cuota.

Por tipos de propulsión, y considerando únicamente el número de contratos, hasta abril de 2026 se matricularon en renting 36.659 vehículos diesel, lo que representó un 28,4% del total adquirido en renting. Los vehículos a gasolina registrados en renting fueron 84.475, el 65,5% del total.

La partida de coches eléctricos, a gas licuado de petróleo y a gas natural comprimido representó conjuntamente el 6,1% del total en renting, hasta 7.834 vehículos. Dentro de este capítulo, los eléctricos fueron los más vendidos, 6.853, y representaron el 5,3% sobre el total de renting.

"Las cifras del primer cuatrimestre confirman la tendencia positiva del ejercicio, que esperamos ver consolidada a lo largo de 2026. Las empresas y los particulares confían crecientemente en el renting como herramienta en la gestión de sus inversiones", ha afirmado el presidente de la AELR, José Coronel de Palma y Martínez-Agulló.