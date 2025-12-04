El renting de automoción generó 318.019 operaciones hasta noviembre, un 5,3% más

Archivo - vehículos de renting - FREEPIK - AER - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El renting de turismos, vehículos industriales, vehículos agrícolas y todoterrenos registró 318.019 operaciones hasta noviembre de 2025, un 5,3% más que en igual periodo del año pasado, según las cifras facilitadas por la Asociación Española de Leasing y Renting (AELR).

Estas cifras significan que algo más de uno de cada cinco vehículos (el 22%) que se matricularon en España el mes pasado lo fueron mediante renting.

"El renting de automoción sigue su senda ascendente hacia el final de este año, gracias, sobre todo, al uso creciente por las empresas y los particulares de esta herramienta de gestión reflejado en la cifra anual de algo más de 1 de cada 5 vehículos adquiridos en renting", ha señalado José Coronel de Palma y Martínez-Agulló, presidente de la AELR.

Por segmentos, el renting de Turismos aumentó el 5,5%, hasta 250.957 operaciones firmadas, mientras que se firmaron en renting 54.361 furgonetas, el 7% más. Asimismo, se suscribieron 6.959 operaciones de renting de Todo Terrenos, con un descenso del 15,8% y los contratos de renting sobre camiones sumaron 3.835, un 9,5% más.

De su lado, se alcanzaron 120 operaciones sobre autobuses, un 69% más en términos interanuales y el renting agrícola movilizó 1.787 registros, un 17,5% más que en igual periodo del año pasado.

LOS VEHÍCULOS DE GASOLINA, SUPERAN LA MITAD DE LAS OPERACIONEES RENTING EN NOVIEMBRE Por tipos de propulsión, en noviembre de 2025 se matricularon en renting en renting 109.963 vehículos diesel, lo que representó el 34,6% del total adquirido en renting. Los vehículos a gasolina registrados en renting fueron 185.151, el 58,2% del total.

La partida de coches eléctricos, a gas licuado de petróleo y a gas natural comprimido representó conjuntamente el 7,2% del total en renting, hasta 22.904 vehículos. Dentro de este capítulo, los eléctricos fueron los más vendidos (17.804) y representaron el 5,6% sobre el total de renting..

En Cataluña, se matricularon en renting 1.896 vehículos, el 12,6% menos que en igual mes del ejercicio pasado, mientras en la Comunidad de Madrid, se matricularon 26.052 vehículos, el 15,4% más.

Por último, Renault fue la marca que más renting de automoción realizó el mes pasado: 2.629 vehículos, el 23% más que en igual mes del año precedente.