El renting cerrará el año con 350.000 matriculaciones y 8.000 millones de inversión, según la AER

La Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) ha confirmado que se alcanzarán las 350.000 matriculaciones y los 8.000 millones de euros en inversión en compra de vehículos en 2025, un año en el que se ha alcanzado ya el millón de vehículos en renting.

Así lo ha apuntado el presidente de la AER, José-Martín Castro Acebes, durante la XIV Convención de la AER, en la que ha señalado que el renting continuará siendo "uno de los canales más dinámicos del mercado".

En su discurso de inauguración, ha querido hacer, con motivo del 30 aniversario de la AER que se celebra este año, un breve balance de lo que ha supuesto el sector para la automoción en estos últimos 30 años. Así, Castro Acebes ha destacado que el sector del renting ha matriculado, desde 1995, 5.041.508 vehículos, que han supuesto una inversión de 91.951 millones de euros.

"Sin duda son unos datos que nos hacen sentir orgullosos de este sector que impulsa la economía, la automoción y la movilidad de nuestro país", ha recalcado.

LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y MOVES FLOTAS

José-Martín Castro ha querido también analizar el impacto que supondrá la Ley de Movilidad Sostenible, recientemente aprobada en el Congreso, que cree que impulsará un modelo de movilidad más planificado, en el que las empresas y los ciudadanos necesitarán soluciones integrales, asesoramiento y acompañamiento constante.

El presidente ha valorado que el Gobierno haya anunciado la próxima aprobación del Moves Flotas, con una dotación de 50 millones de euros, que incluirá ayudas a los ciclos con asistencia eléctrica y a la conversión de vehículos de combustión en eléctricos.

Castro Acebes ha celebrado, además, que la Administración haya confirmado la ampliación de la dotación destinada al programa de cargadores ultrarrápidos, que alcanzará los 200 millones de euros, 50 más de lo previsto inicialmente.

No obstante, ha lamentado que se haya perdido la oportunidad de reactivar el Moves, un incentivo esencial para impulsar la demanda de vehículos electrificados, especialmente en el segmento particular.

La AER confía en que pronto haya noticias positivas relativas a la activación de planes de incentivos a la demanda, porque reitera que "la continuidad de estas ayudas es imprescindible para consolidar el ritmo de electrificación del parque español".

EUROPA Y LA DESCARBONIZACIÓN DE FLOTAS

En relación con las propuestas que se debaten en la Unión Europea para obligar a las flotas empresariales a avanzar hacia la electrificación con cuotas, Castro Acebes ha advertido de que estas obligaciones "pueden entrar en conflicto con dos objetivos fundamentales de la UE como son mejorar la competitividad y reducir las cargas administrativas.

Así las cosas, el presidente ha insistido en la necesidad de "establecer ritmos realistas y considerar las diferencias entre países".

Castro Acebes ha recordado que esta XIV Convención marca el inicio de las celebraciones del 30 Aniversario de la AER, para ello ha agradecido su participación en la AER a las 18 compañías de renting asociadas y a los más de 140 empresas que son colaboradores asociados.